تحول جدی تری برای ارتقای شاخصهای فرهنگی در یزد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیا صبح چهارشنبه در سیزدهمین دوره معرفی پژوهش های برتر فرهنگی و هنری در یزد با اشاره به اینکه یزد یک شهر فرهنگی و تاریخی در کشور محسوب می شود، خواستار توجه جدی تر پژوهشگران به شاخص های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی شد.
وی با اشاره به اینکه رقابت ناسالم در حوزه فرهنگ معنا ندارد، بیان داشت: شرط ما برای پیشرفت در حوزه فرهنگ و هنر این است که همدیگر را درک کنیم و به کار گروهی اعتقاد داشته باشیم.
نماینده یزد و صدوق در مجلس ادامه داد: با کار فردی و عدم اعتقاد به کار گروهی به طور قطع کار قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر عرضه نمی شود.
ورود تکنولوژی های جدید اصالت های فرهنگی را تهدید می کند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: با ورود تکنولوژی های جدید به ویژه در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصالت های فرهنگی مورد تهدید قرار گرفته است.
غلامحسین دشتی تاکید کرد: برجسته کردن و شناخت اصالت های فرهنگی از مهمترین فعالیت ها و نقش های عمده پژوهشگران در شرایط کنونی است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه پژوهش در جوامع انسانی اظهار داشت: در حال حاضر جایگاه پژوهش و تحقیق در علوم انسانی اهمیت مضاعفی دارد.
دشتی با اشاره به اینکه تمدن ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: اگر می خواهیم در ارتقای برنامه های فرهنگی و هنری موفق باشیم باید به پژوهش اهمیت ویژه ای داده شود.
تاکنون 60 پژوهشگر برتر در حوزه فرهنگ و هنر در یزد شناسایی شده اند
وی در ادامه با اشاره به فعالیت های شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، عنوان کرد: این شورا سابقه ای 15 ساله در استان یزد دارد و تاکنون 13 دوره معرفی پژوهش برتر فرهنگی و هنری را برگزار و در از 60 پژوهشگر تقدیر کرده است.
دشتی خاطرنشان کرد: برای جشن پژوهش امسال 40 اثر به دبیرخانه شورای پژوهشی ارسال شد که از این تعداد 13 نفر حائز رتبه شدند.
در این مراسم از محققان و پژوهشگران برتر در حوزه فرهنگ و هنر استان یزد تجلیل شد.
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