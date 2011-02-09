اشتغال نیروهای پارس جنوبی در اختیار اداره کار بوشهر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین حیدری در نشست با مدیران کمیته امداد بوشهر با تاکید بر ایجاد یک مدیریت واحد اشتغال در استان اظهار داشت: اکنون 40 هزار نفر در منطقه پارس جنوبی مشغول به کار شده اند که 40 درصد آنها بومی هستند.

وی اضافه کرد: اشتغال نیروهای پارس جنوبی زیرنظر این اداره کل نیست ولازم است برنامه ریزی شود تا نیروهای بومی متقاضی کار بیشتر بتوانند در این منطقه صنعتی مشغول به کار شوند .

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر همچنین بر همکاری بانکهای عامل برای رفع مشکل پرداخت تسهیلات به متقاضیان تاکید کرد .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی بوشهر نیز با بیان اینکه امسال 300 شغل جدید برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی ایجاد می شود، گفت: در 10 ماه امسال یک هزار و 500 نفر مشغول به کار شده اند و بقیه تعهدات هم تا پایان امسال محقق می شود .