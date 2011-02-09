عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: انقلاب ما انفجار نور بود و امروز پرتو این نور روشنی بخش در سراسر جهان به چشم می خورد.

وی با اشاره به گسترش موج بیداری در کشورهای عربی تصریح کرد: امروز کاروان ملت های ستم دیده جهان دست در دست یکدیگر مصمم شده اند باری دیگر دنیا شاهد پیروزی خون بر شمشیر باشد.

فرهادی بیان داشت: صدای در هم شکستن اراده پوشالی کشورهای غربی به گوش می رسد و امروز انقلاب اسلامی ایران الگوی مبارزه با استکبار در سطح جهان است.

استاندار البرز با دعوت از ملت حزب الله برای حضور باشکوه در راهپیمایی ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: وحدت البرزی ها در راهپیمایی 22 بهمن به اوج خود می رسد.

فرهادی با اشاره به اوج کارشکنی ها علیه ملت و دولت ایران در جامعه بین المللی گفت: اگر ایران اسلامی زیر بار حرف زور می رفت و فعالیتهای صلح آمیز هسته ای را به تعلیق در می آورد از نگاه آنان عزیز می شد زیرا رویکرد غرب در قبال کشورهای در حال توسعه جهان استقبال از وابستگی به جای استقلال است.

وی اضافه کرد: از ملت غیور و شهیدپرور دعوت می شود با حضور در سنگر راهپیمایی باشکوه روز جمعه امید دشمنان اسلام برای پشت کردن مردم به آرمان های ناب انقلاب اسلامی را ناامید کنند.

استاندار گفت: همانطور که مردم شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در راهپیمایی های سالهای گذشته در دفاع از آرمان های انقلاب سنگ تمام گذاشته اند امسال نیز به لطف الهی شاهد حماسه ای دیگر در استان نوپای البرز خواهیم بود.