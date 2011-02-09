فیلم کوتاه "یک درجه پایین تر" در یاسوج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، موضوع این فیلم در خصوص مبارزات مردم در انقلاب است و وحید شیخی یگانه و محمد موسوی آن را کارگردانی کرده اند.

این فیلم با مدت زمان 12 دقیقه، از محصولات واحد فیلم و عکس حوزه هنری استان است و پیش از این در جشنواره فیلم و عکس "تاک" حضور یافته بود.

کارگردان فیلم "یک درجه پایینتر" در این مراسم گفت: هنر فیلم سازی در این استان غریب و مظلوم است و مسئولان آن طور که باید با فیلمسازان همکاری نمی کنند.

سید محمد موسوی اظهار داشت: با توجه به سابقه کوتاه فیلمسازی در این استان نیاز بیشتری برای معرفی تاریخ، فرهنگ و ظرفیتهای متعدد استان از طریق هنر تاثیرگذار فیلم وجود دارد.

وی عنوان کرد: لازم است که مسئولان بودجه ای را برای تولید آثار مستند و داستانی کوتاه اختصاص دهند تا فیلمسازان از این طریق به معرفی استان بپردازند.