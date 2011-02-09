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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

حماسه نگاران برتر "بسیج و انقلاب اسلامی" معرفی شدند

حماسه نگاران برتر "بسیج و انقلاب اسلامی" معرفی شدند

رشت - خبرگزاری مهر: در نهمین روز از دهه مبارک فجر دومین جشنواره وبلاگ نویسی با عنوان "حماسه نگاران بسیج و انقلاب اسلامی" ظهر چهارشنبه همزمان با سراسر کشور با معرفی برگزیدگان این جشنواره در رشت به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این جشنواره که به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان برگزارشد از میان 520 وبلاگ با موضوعات متنوعی چون بسیج پیشتاز عرصه های مختلف، فتنه سال 88، حماسه 9 دی، حجاب و عفاف، افشای جریان های ضد بشری استکبار، هولوکاست و 11 سپتامبر 21 اثربرتر انتخاب و در مراسمی از صاحبان این آثار برتر تجلیل شد.

در این مراسم معاون فرهنگ - اجتماعی سپاه قدس گبلان مهمترین هدف برگزاری دومین جشنواره وبلاگ نویسی حماسه نگاران بسیج و انقلاب اسلامی را هدایت و سازماندهی هرچه بهتر نخبگان جوان بسیجی در مسیر اهداف و ماموریت های بسیج در جبهه جنگ نرم با مستکبران و دشمنان انقلاب اسلامی دانست.

سرهنگ پاسدار جعفر شفیعی افزود: در هفته بسیج امسال فراخوان ارائه آثار وبلاگ نویسی برای شرکت در این جشنواره صورت گرفت که پس از دریافت آثار، دو مرحله بررسی و داوری آثار برتر انتخاب شد.

کد مطلب 1249876

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