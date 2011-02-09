23 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نخستین نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان امروز در شهرستان لاهیجان افتتاح شد.

همچنین 16 طرح عمرانی در شهرستان تالش به بهره برداری رسید، این طرح ها شامل دو شرکت تعاونی، آبرسانی، یک دهنه پل به طول 18 متر، سه واحد آموزشی، پنج واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی و چهار طرح برق رسانی است.

شش طرح عمرانی و عام المنفعه شامل دو مزرعه پرورش ماهی، دو طرح آبرسانی روستایی، یک دفتر بیمه و ایستگاه آتش نشانی دهستان گشت فومن به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ها بیش از 12 میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه و برای 15 نفر نیز شغل ایجاد شده است و بیش از 17 هزار و 600 نفر نیزاز مزایایی این طرح ها بهره مند شدند.