کلنگ احداث دومین شهرک صنعتی اسلام آباد غرب به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کلنگ دومین شهرک صنعتی اسلام آباد غرب به مساحت 66 هکتار توسط معاون عمرانی استانداری به زمین زده شد.

جهانگیر شاهمرادی مدیر شرکت شهرکهای صنعتی استان در مراسم کلنگ زنی این شهرک گفت: اسلام آباد غرب بعد از کرمانشاه دومین شهرستان استات است که با احداث این شهرک صنعتی از دو شهرک برخوردار می شود.

وی با بیان اینکه برای تأمین زمین این شهرک چهار میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: امیدواریم با راه اندازی این شهرک که اعتبار اولیه 50 میلیارد ریال برای انجام زیرساختهای آن در نظر گرفته شده مشکل بیکاری جوانان این شهرستان تا حدی رفع شود.

همچنین با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین چند طرح عمرانی و اقتصادی از جمله فاز دوم کمربندی اسلام آباد به سرپل ذهاب با اعتبار 40 میلیارد ریال، ساختمان امور آب اسلام آباد با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال در دو طبقه و در زمینی به مساحت 650 متر مربع افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.