وزیر کار و امور اجتماعی به مازندران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سفر شیخ الاسلامی که از صبح پنجشنبه در دیدار با نمایندگان کانونهای کارفرمایی، کارگری و جامعه اسلامی کار آغاز می شود با دیدار با مدیران و کارکنان ادارات کل کار و امور اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای ادامه خواهد یافت.

وزیر کار و امور اجتماعی در نخستین روز سفر خود به مازندران ضمن شرکت در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران، در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مازندران حضور خواهد یافت.

شیخ الاسلامی ضمن شرکت در جمع راهپیمایان و نمازگزاران جمعه ساری، به عنوان سخنران مراسم جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب خواهد بود.