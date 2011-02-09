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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

به مناسبت دهه فجر/

وزیر کار و امور اجتماعی به مازندران سفر می کند

وزیر کار و امور اجتماعی به مازندران سفر می کند

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با نهمین روز دهه فجر، وزیر کار و امور اجتماعی به مازندران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر شیخ الاسلامی که از صبح پنجشنبه در دیدار با نمایندگان کانونهای کارفرمایی، کارگری و جامعه اسلامی کار آغاز می شود با دیدار با مدیران و کارکنان ادارات کل کار و امور اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای ادامه خواهد یافت.

وزیر کار و امور اجتماعی در نخستین روز سفر خود به مازندران ضمن شرکت در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران، در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مازندران حضور خواهد یافت.
 
شیخ الاسلامی ضمن شرکت در جمع راهپیمایان و نمازگزاران جمعه ساری، به عنوان سخنران مراسم جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب خواهد بود.
کد مطلب 1249884

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