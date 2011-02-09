سلامتی ام به خاطر شرایط مالی ابومسلم به خطر افتاده است

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بازیکنان تیم ابومسلم هنوز پول خود را آنطور که شایسته است دریافت نکرده اند و در حال حاضر بیشتر نگران وضعیت خارجی های این تیم هستیم چرا که اگر پول را به موقع به حساب شان واریز نکنیم به مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: بر همین اساس طی همین روزها جلسه ای را با حجت الاسلام فاضل، عضو هیئت عامل باشگاه ابومسلم دارم تا تصمیم گیری نهایی را برای حل مسائل پیرامون تیم والیبال داشته باشیم.

سرمربی ابومسلم خراسان با بیان اینکه میزان قرارداد تیم آنچنان بالا نیست، خاطرنشان کرد: مبالغ قرارداد بازیکنان بومی تیم سطح مناسبی دارد و مجموع قرارداد اعضای کادر فنی نیز 150 میلیون تومان است که فکر نمی کنم آنچنان زیاد باشد.

قوچان نژاد ادامه داد: با این حال ما در چنین شرایطی تیم را بستیم و تا به امروز هم در جدول مسابقات لیگ برتر والیبال رتبه مناسبی را بدست آورده ایم.

سرمربی تیم والیبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: به اعتقاد من کار کردن با این شرایط بسیار دشوار است و البته باید بگویم که این موضوع بر روحیه بازیکنان تأثیر منفی می گذارد و امیدوارم تکلیف ما به زودی روشن و درخواست های ما نیز فراهم شود.