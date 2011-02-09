سمبل طلایی جشنواره گردشگری اسپانیا به هتل باغ مشیرالممالک اعطا شد

علی اکبر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: باغ مشیرالممالک در دوره قاجار توسط میرزا فتح‌ الله خان مشیرالممالک بنا شده و وسعتی بالغ بر 13 هزار مترمربع دارد.

وی با اشاره به خریداری و بازسازی این باغ در سال 79 توسط بخش خصوصی یادآور شد: این بنا در سال 82 به عنوان هتل باغ ایرانی افتتاح شده است.

کاظمی افزود: بر اساس اطلاعات درج شده در پرونده ثبتی، باغ مشیرالممالک و بناهای موجود در آن به شماره 7778 در اسفندماه سال 81 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: این باغ را دارای آب ‌انبار، اصطبل، بارانداز، انبار و باغچه‌ های سبزی‌ کاری شده، حمام، کوشک، نارنجستان و ... است.

وی بیان داشت: محوطه زیبای باغ، فواره‌ ها، نهر آب جاری و معماری اصیل، بومی و ایرانی، این باغ را به یکی از جاذبه ‌های توریستی تبدل کرده است.

وی افزود: این هتل شامل 10 اتاق یک تخته، 11 اتاق دو تخته، 48 اتاق دو تخته مجزا، سه اتاق سه تخته، شش سوئیت، کافی شاپ و تالارهای چند منظوره است.