دانشگاهیان در 22 بهمن انسجام خود را با بهار آزادی به نمایش می گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کامران دانشجو آمده است: بار دیگر سالروز نصرت الهی و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 فرا می رسد. روزی که مردم به پا خواسته و خدا خواسته متحد و یکپارچه به میدان آمدند و استبداد داخلی و استکبار جهانی را همزمان در مبارزه ای بی امان به تسلیم واداشتند.

وزیر علوم در این بیانیه افزوده است: اینک در سی و دومین بهار آزادی و به بارنشینی آرمان های مقدس انقلاب اسلامی علیرغم توطئه ها و دسیسه های رنگارنگ استکبار جهانی، دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان پیشگامان جنبش و بیداری اسلامی همگام با سایر اقشار ملت مسلمان ایران در یوم الله 22 بهمن به صحنه خواهند آمد و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای جاودان نبرد نرم، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مقام عظمای ولایت بیعت مجدد می کند و اتحاد و انسجام خود را در این بهار آزادی به نمایش می‌گذارند.