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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

کامران دانشجو:

دانشگاهیان در 22 بهمن انسجام خود را با بهار آزادی به نمایش می گذارند

دانشگاهیان در 22 بهمن انسجام خود را با بهار آزادی به نمایش می گذارند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: دانشگاهیان در 22 بهمن ضمن تجدید پیمان با آرمان های انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی و بیعت مجدد با مقام عظمای ولایت، اتحاد و انسجام خود را در بهار آزادی به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه  کامران دانشجو آمده است: بار دیگر سالروز نصرت الهی و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 فرا می رسد. روزی که مردم به پا خواسته و خدا خواسته متحد و یکپارچه به میدان آمدند و استبداد داخلی و استکبار جهانی را همزمان در مبارزه ای بی امان به تسلیم واداشتند.

وزیر علوم در این بیانیه افزوده است: اینک در سی و دومین بهار آزادی و به بارنشینی آرمان های مقدس انقلاب اسلامی علیرغم توطئه ها و دسیسه های رنگارنگ استکبار جهانی، دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان پیشگامان جنبش و بیداری اسلامی همگام با سایر اقشار ملت مسلمان ایران در یوم الله 22 بهمن به صحنه خواهند آمد و ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای جاودان نبرد نرم، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مقام عظمای ولایت بیعت مجدد می کند و اتحاد و انسجام خود را در این بهار آزادی به نمایش می‌گذارند.

کد مطلب 1249887

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