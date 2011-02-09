افزایش سهم بخش خصوصی به 31 درصد در صنعت آب و برق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در مراسم آغاز بهره برداری از سد ماملو گفت: تا پایان سال جاری سهم بخش خصوصی در بخش آب و برق به 31 درصد افزایش می یابد.

وزیر نیرو افزود: امسال 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در بخش برق فروخته شده است؛ اما در بخش آب بخشی از این اوراق فروخته و بخشی باقی مانده است که رییس جمهوری باید دستور اخذ مجوز فروش آن را صادر کند.

وی تصریح کرد: افزون بر 10 میلیارد یورو اعتبار فاینانس خارجی برای اجرای پروژه های آب و برق لحاظ شده است که باید مجوز قانونی آن برای اخذ این اعتبار صادر شود.

نامجو گفت: در زمان حاضر 65 درصد از قبوض آب و برق به دست مردم رسیده و بررسی های انجام شده نشان می دهد شفاف سازی لازم برای مردم صورت گرفته است.

وزیر نیرو بیان کرد: در زمینه تامین اعتبار طرح ها سه تفاهم نامه با بانک های ملی، سپه و صادرات به امضا رسیده است همچنین با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها موانع اصلی مشکلات اقتصاد آب و برق حل شده است و تمام ظرفیت های وزارت نیرو در جهت اجرای این قانون به کار گرفته شده است.

