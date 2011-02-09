  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

نامجو خبر داد:

افزایش سهم بخش خصوصی به 31 درصد در صنعت آب و برق

وزیر نیرو گفت: امسال 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در بخش برق فروخته شده است اما در بخش آب بخشی فروخته و بخشی باقی مانده است که رییس جمهوری باید دستور اخذ مجوز فروش آن را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در مراسم آغاز بهره برداری از سد ماملو گفت: تا پایان سال جاری سهم بخش خصوصی در بخش آب و برق به 31 درصد افزایش می یابد.

وزیر نیرو افزود: امسال 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در بخش برق فروخته شده است؛ اما در بخش آب بخشی از این اوراق فروخته و بخشی باقی مانده است که رییس جمهوری باید دستور اخذ مجوز فروش آن را صادر کند.

وی تصریح کرد: افزون بر 10 میلیارد یورو اعتبار فاینانس خارجی برای اجرای پروژه های آب و برق لحاظ شده است که باید مجوز قانونی آن برای اخذ این اعتبار صادر شود.

نامجو گفت: در زمان حاضر 65 درصد از قبوض آب و برق به دست مردم رسیده و بررسی های انجام شده نشان می دهد شفاف سازی لازم برای مردم صورت گرفته است.

وزیر نیرو بیان کرد: در زمینه تامین اعتبار طرح ها سه تفاهم نامه با بانک های ملی، سپه و صادرات به امضا رسیده است همچنین با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها موانع اصلی مشکلات اقتصاد آب و برق حل شده است و تمام ظرفیت های وزارت نیرو در جهت اجرای این قانون به کار گرفته شده است.
 

کد مطلب 1249893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها