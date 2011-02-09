  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

یک کارگردان تئاتر:

بخش استانی جشنواره فجر، شهرستانها را با تئاتر تهران همسان می کند

بخش استانی جشنواره فجر، شهرستانها را با تئاتر تهران همسان می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: کارگردان تئاتر "کسوف" گفت: اجرای تئاتر فجر در سطح استانهای دارای قابلیت و مستعد سطح کیفیت تئاتر شهرستانها را با تهران همسان می کند.

ایوب آقاخانی کارگردان نمایش "کسوف" در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، در خصوص برگزاری بخشی از جشنواره بین المللی تئاتر فجر اظهار داشت: این حرکت بسیار خوبی است و امیدوارم که اوج بگیرد.

وی افزود: این موقعیت، برای علاقمندان شهرستان در تماشای نمایشهای راه یافته به فجر ایجاد شده است و این موضوع بسیار با اهمیت است هر چند که دقیقاً آن نمایشها که در تهران به روی صحنه می رود نیست، اما نزدیک به آن است.

وی بیان کرد: اجرای این آثار نمایشی در شهرستانها را با اجرای این بخش نوعی آموزش ضمنی تاُثیر گذار است زیرا توجه مخاطبان را به این موضوع که این اثر با داشتن چه ویژگیهایی به این مرحله رسیده وا می دارد.

وی خاطر نشان کرد: اگر این روند در چند دوره تداوم پیدا کند اتفاق خجسته و مبارکی خواهد افتاد.

وی به ظرفیتهای تئاتر موجود در شهرستانها اشاره کرد و گفت: در شهرستانها قابلیتهای ویژه ای در این عرصه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

آقاخانی افزود: من به عنوان یک شهرستانی معتقدم رشد و ارتقاء تئاتر شهرستانها و همسانی آن با تئاتر در تهران اتفاق دوری نیست و این بسترها سبب شکوفایی این استعدادها خواهد شد.

بخش استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خراسان شمالی  تا پنج شنبه 21 بهمن جاری ادامه دارد.
کد مطلب 1249894

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها