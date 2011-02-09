هر بازی برای ما حکم فینال را دارد/ کار دشواری در کرمان پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد معدنچی در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: مصدومیتم جدی نبود و با چند روز استراحت به شرایط مطلوب برگشته‌ام اما برای احتیاط بیشتر امروز تنها نرم دویدم و از فردا پنجشنبه به تمرینات تیمی بازمی‌گردم.

وی در مورد بازی با استقلال نیز اظهار داشت: تیم ما تا پیش از اخراج هادی ایمانی از حریف قدرتمندش بهتر بود و در بیشتر دقایق کنترل توپ و میدان را در اختیار داشت اما آن حادثه روند بازی را تغییر داد. حق ما در آن بازی شکست نبود اما این هم جزو اتفاقات فوتبالی است که قابل پیش بینی نیست.

هافبک استیل آذین در خصوص بازی با مس کرمان هم افزود: باید بپذیریم هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد و در واقع بازی مرگ و زندگی است. بازیکنان ما باید در هر مسابقه طوری بازی کنند که انگار آخرین بازی تیم است و باید با همه تلاش‌‌مان شرایط تیم را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: به تمامی امتیازات بازی‌های خانگی‌مان احتیاج داریم و در بازی‌های خارج از خانه هم نباید ببازیم و با حداقل یک امتیاز کسب کنیم تا بتوانیم از انتهای جدول فاصله بگیریم. مس کرمان هم تیم بسیار خوبی است و برابر آنها کار دشواری داریم اما اگر می‌خواهیم سقوط نکنیم باید با همه توان‌مان بازی کنیم و نتیجه بگیریم.

معدنچی در پایان گفت: ما از لحاظ تیمی و تاکتیکی شرایط خوبی داریم و باید روی مسائل روحی روانی بازیکنان کار بیشتری شود. با شرایطی که به وجود آمده نباید به دنبال مقصر بگردیم بلکه باید با همت و تلاش بیشتر به دنبال تغییر شرایط باشیم.

مهرزاد معدنچی، هافبک مصدوم تیم استیل آذین از امروز چهارشنبه دویدن را آغاز می‌کند و از روز پنجشنبه در تمرینات گروهی تیم شرکت خواهد کرد. کادر پزشکی تیم استیل آذین امیدوار است این بازیکن برای دیدار با مس کرمان توانایی همراهی تیم را داشته باشد.

تیم فوتبال استیل آذین تهران روز یکشنبه هفته پیش رو در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف مس این شهر می رود. این بازی از ساعت 15 آغاز خواهد شد.