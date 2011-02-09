پایانه مسافربری بهنمیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، استاندار مازندران در این مراسم گفت: به برکت خون شهدا کاروان سازندگی در شهر و روستای مازندران در حال توسعه و تلاش است.

سید علی اکبر طاهایی افزود: به برکت خون شهدا، نظام جمهوری توفیق خدمت‌رسانی، عمرانی و آبادانی و عزت بخشی برای اسلام و ایران به ارمغان آورده است به طوری که امروز ندای آنها در مصر و تونس و شمال افریقا هم طنین‌انداز شده است.



طاهایی تصریح کرد: کسی گمان نمی‌کرد که ندای انقلاب و امام راحل(ره) که مبتنی بر ندای همه انسان‌های حق‌طلب و حق‌جو است روزی اینگونه هدایت بخش انسان‌های دیگر کشورهای آسیایی باشد.



وی بیان داشت: ایجاد فاصله طبقاتی از اقدامات بسیار نامناسبی بوده که در نظام‌های ظلم و جور انجام شده است، درست همان عاملی که امروز مردم تونس را به تحرک وا داشته است.



طاهایی گفت: دولت احمدی‌نژاد توجه خاصی به امور روستاها دارد، توجه‌ای که به اقدامات بنیاد مسکن و همچنین توجه به شوراهای روستاها در دولت احمدی‌نژاد منجر شد.



وی درادامه با اشاره به پروژه های به بهره داری رسیده استان درایام دهه فجر گفت: احداث این پروژه و پروژه‌های مشابه آن در شهرهای مختلف سبب کاهش ترافیک و انسجام شرکت‌های مسافربری پراکنده در شهرها می‌شود.



مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های مازندران ظهار داشت: احداث این پروژه در کاهش تصادفات جاده‌ای و کاهش ترافیک درون شهری بهنمیر بسیار موثر است.



مجید رضا نصرالله‌ نژاد افزود: کار احداث پایانه مسافربری بهنمیر در زمینی به مساحت چهار هزار و ۳۰۰ متر مربع از سال ۸۷ آغاز و با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار ظرف دو سال احداث به بهره‌برداری رسید‌.



وی تصریح کرد: برای احداث پایانه در شهرستان رامسر زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع تهیه شده که در حال حاضر پروانه ساختمانی و کارهای اولیه آن انجام شده است.



ساختمان پایانه دارای ۶۳۰ متر مربع دارای هفت غرفه، ‌هزار و ۲۵۰ متر مربع مغازه و ۲۰ متر مربع سرویس بهداشتی و هشت چشمه است و روزانه ۱۰ هزار مسافر به وسیله خودرو سواری، مینی بوس واتوبوس از بهنمیر به سایر مناطق جابه‌جا می‌شوند.