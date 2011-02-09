ارتقای ساختار تشکیلاتی اشتهارد در مراحل پایانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج عزیز اکبریان که ظهر چهارشنبه برای کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی اشتهارد همراه با استاندار البرز در این شهر حضور یافته بود به خبرنگار مهر در کرج گفت: پتانسیل های فراوانی در اشتهارد وجود دارد که با ارتقای ساختار تشکیلاتی زمینه شکوفایی آن فراهم می شود.

وی با بیان اینکه پاسخگویی مسئولان در برابر شهروندان نباید محدود به ساعت و زمان و ایام خاصی باشد، تصریح کرد: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در مسیر بی توجهی به خواسته های مردم گام بردارند به سرنوشت افرادی دچار می شوند که خواسته یا ناخواسته با صندلی های مدیریت خداحافظی کردند.

اکبریان با اشاره به مشکلات عدیده بهداشتی و درمانی اشتهارد از آغاز به کار ساختمان دیالیز، سونوگرافی، دندانپزشکی، اکو، کلینیک تخصصی پزشکان و... بیمارستان الزهرا (س) اشتهارد به عنوان گامی مثبت در جهت فقرزدایی امکانات یاد کرد.

امکانات بخش اشتهارد باید ارتقا یابد

وی اذعان داشت: با توجه به فاصله هفتاد کیلومتری اشتهارد از کرج لزوم تجهیز این شهر به امکانات بهداشتی و درمانی، اورژانس و پایگاههای درمانی میان جاده ای بر کسی پوشیده نیست و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی باید آن را جزو اولویت های خود قرار دهند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین با افتتاح ساختمان اداری شهرداری اشتهارد شاهد بهبود تکریم ارباب رجوع خواهیم بود و ضروری است مسئولان همزمان با نوسازی ادوات اداری علم محوری و بهره گیری از نیروهای کارشناس را نیز مد نظر قرار دهند.

اکبریان در حاشیه آغاز به کار پاسگاه روستای رحمانیه اشتهارد نیز گفت: امروز امنیت یکی از مولفه های اساسی تامین آسایش عمومی جامعه است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صلابت در این راه قدم برداشته است.

وی اضافه کرد: امید است پرسنل پاسگاه رحمانیه در عمل به وظایف تکریم ارباب رجوع را محور خدمات رسانی به شهروندان قرار دهند و در برابر هر گونه ایجاد ناامنی در جامعه ایستادگی کنند.