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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

ووشو انتخابی تیم ملی/

نفرات برتر سه فرم دیگر تالو مشخص شد/ اصفهان فاتح رقابتهای دوئلین

نفرات برتر سه فرم دیگر تالو مشخص شد/ اصفهان فاتح رقابتهای دوئلین

در ادامه رقابتهای ووشو قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی نفرات برتر سه فرم دیگر تالو مشخص شد که در این بین عسگری زاده ، وطنخواه و عربی بازهم موفق به کسب مدال طلا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه  تالوکاران در فرم "تای چی جین" به رقابت پرداختند. که علی وطن خواه از خراسان رضوی با کسب امتیاز 45/9 به مدال طلا دست یافت. وی در فرم " تای چی چوان" هم به مدال طلا دست یافته بود. در این  فرم جواد بخشی از خراسان رضوی با امتیاز 30/9 مدال نقره گرفت و رسول صادقی از اصفهان 01/9  صاحب مدال برنز شد.

 در فرم "نن گون" فرشاد عربی از استان خوزستان  که پیش از این دو مدال طلا کسب کرده بود با کسب امتیاز 80/9 به مدال طلا رسید، بهنام گلی از استان اصفهان با کسب امتیاز 28/9 صاحب مدال نقره شد و مجتبی رضایی از تهران (الف) با امتیاز 03/9 به مدال برنز قناعت کرد.

محمد امین عسکری زاده از استان هرمزگان که در فرم "جین شو" شب گذشته به مدال طلا دست یافته بود ، امروز در فرم "جاینگ شو" هم  با کسب امتیاز 16/9 به مدال طلا دست یافت، سید علی حسینی هاشمی از استان سمنان با امتیاز 84/8 به مدال نقره دست یافت و بهروز بخشی زاده از استان خوزستان با امتیاز 75/8 صاحب گردن آویز برنز شد.

امروز همچنین رقابتهای "دوئلین" (مبارزه تیمی ، نمایشی) هم برگزار شد. در این بخش تیم اصفهان با ترکیب محسن احمدی ، نوید مکوندی  و ابراهیم فتحی به عنوان قهرمانی دست یافت. این تیم سال گذشته در رقابتهای جهانی کانادا هم به مدال طلا دست یافته بود.

تیم های آذربایجانغربی و خوزستان نیز در بخش دوئلین به مدالهای نقره و برنز دست پیدا کردند. رقابتهای ووشو قهرمانی ایران  که روز دوشنبه با حضور 400 ووشوکار در انقلاب کرج آغاز شده ، عصر فردا خاتمه پیدا می کند.

کد مطلب 1249903

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