نفرات برتر سه فرم دیگر تالو مشخص شد/ اصفهان فاتح رقابتهای دوئلین

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه تالوکاران در فرم "تای چی جین" به رقابت پرداختند. که علی وطن خواه از خراسان رضوی با کسب امتیاز 45/9 به مدال طلا دست یافت. وی در فرم " تای چی چوان" هم به مدال طلا دست یافته بود. در این فرم جواد بخشی از خراسان رضوی با امتیاز 30/9 مدال نقره گرفت و رسول صادقی از اصفهان 01/9 صاحب مدال برنز شد.

در فرم "نن گون" فرشاد عربی از استان خوزستان که پیش از این دو مدال طلا کسب کرده بود با کسب امتیاز 80/9 به مدال طلا رسید، بهنام گلی از استان اصفهان با کسب امتیاز 28/9 صاحب مدال نقره شد و مجتبی رضایی از تهران (الف) با امتیاز 03/9 به مدال برنز قناعت کرد.

محمد امین عسکری زاده از استان هرمزگان که در فرم "جین شو" شب گذشته به مدال طلا دست یافته بود ، امروز در فرم "جاینگ شو" هم با کسب امتیاز 16/9 به مدال طلا دست یافت، سید علی حسینی هاشمی از استان سمنان با امتیاز 84/8 به مدال نقره دست یافت و بهروز بخشی زاده از استان خوزستان با امتیاز 75/8 صاحب گردن آویز برنز شد.

امروز همچنین رقابتهای "دوئلین" (مبارزه تیمی ، نمایشی) هم برگزار شد. در این بخش تیم اصفهان با ترکیب محسن احمدی ، نوید مکوندی و ابراهیم فتحی به عنوان قهرمانی دست یافت. این تیم سال گذشته در رقابتهای جهانی کانادا هم به مدال طلا دست یافته بود.

تیم های آذربایجانغربی و خوزستان نیز در بخش دوئلین به مدالهای نقره و برنز دست پیدا کردند. رقابتهای ووشو قهرمانی ایران که روز دوشنبه با حضور 400 ووشوکار در انقلاب کرج آغاز شده ، عصر فردا خاتمه پیدا می کند.