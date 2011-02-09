98.5 درصد جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی ضامن پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح همزمان 109 طرح صنعت برق استان در حاجی‌ آباد قاین اظهار داشت: قبل از انقلاب تنها پنج روستای استان برق‌دار بوده است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار در حال حاضر یک‌هزار و 300 روستای استان از نعمت برق بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه 98.5 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت برق برخوردار هستند، افزود: 100 درصد جمعیت روستایی بالای 20 خانوار استان از نعمت برق برخوردار هستند که طی دو سال نخست برنامه پنج ساله پنجم تمام روستاهای بالای 10 خانوار نیز برق ‌دار می ‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با تشریح و مقایسه صنعت برق استان در قبل و بعد از انقلاب گفت: قبل از انقلاب 23 مگاوات برق در استان توسط نیروگاه‌های دیزلی در شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان و فردوس تأمین و تولید می ‌شد.

ضامن افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیری مسئولان و عنایت دولت خدمتگزار به منطقه این میزان به 753 مگاوات در سال جاری رسیده است.

وی یادآور شد: در سال 84 نیز میزان برق تولیدی استان 116 مگاوات بوده که طی دولت نهم و دهم این میزان افزایش قابل توجهی یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه قبل از انقلاب، استان به شبکه برق سراسری وصل نبوده است، گفت: در حال حاضر 325 کیلومتر شبکه 400 کیلوولت و یک ‌هزار و 456 کیلومتر شبکه 132 کیلوولت مرکز و شهرستان‌های استان را به شبکه سراسری برق کشور متصل کرده است.

ضامن به میزان تلفات در شبکه‌های برق استان اشاره کرد و یادآور شد: در سال 84 میزان تلفات استان 13 درصد بوده که در حال حاضر به 9.2 درصد کاهش یافته و از این حیث مقام چهارم کشور را در سطح شرکت‌های توزیع داراست.

وی با بیان اینکه میانگین میزان تلفات در کشور 17 درصد است، افزود: این میزان در استان تا پایان سال 90 به 9 درصد کاهش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی میزان خاموشی استان در سال 84 را 90 ثانیه به ازای هر مشترک در روز دانست و گفت: در حال حاضر این میزان به 55 ثانیه رسیده است.

ضامن میانگین خاموشی در کشور را 172 ثانیه برشمرد و تصریح کرد: این میزان در راستای افزایش امکانات، ایجاد شبکه‌ ها و خطوط جدید کاهش قابل ملاحظه‌ ای داشته و با مدیریت صورت گرفته درصدد کاهش بیشتر و اصلاح این شاخص هستیم.

همبستگی اسلامی و ملی ثمره انقلاب است

استاندار خراسان جنوبی نیز از همراهی و هوشیاری مردم به عنوان اصلی ‌ترین رمز اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها تقدیر کرد.

قهرمان رشید افزود: هدفمندی یارانه‌ها یکی از محورهای بزرگ طرح تحول اقتصادی است که دولت‌های قبلی به دلیل ریسک ‌پذیری آن و نداشتن اشراف اقتصادی از اجرای آن عاجز بودند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی متعلق به قشر و مذهب خاصی نیست بلکه متعلق به همه اقشار و ادیان و تمام بشریت است.

وی با اشاره به وجود همبستگی اسلامی و ملی آن را ثمره پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: همه باید در تقویت این همبستگی و وحدت تلاش کنند.

وی با اینکه 32 سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و این انقلاب همچنان طراوت و شادابی خود را به برکت خون شهدا حفظ کرده است، تاکید کرد: مردم در اول انقلاب از همه توان و تلاش خود برای پیروزی این انقلاب استفاده کردند.