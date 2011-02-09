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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

با حضور استاندار/

110 پروژه عمرانی دهیاری های مازندران به بهره برداری رسید

110 پروژه عمرانی دهیاری های مازندران به بهره برداری رسید

ساری - خبرگزاری مهر: 110 پروژه عمرانی همزمان با دهه مبارکه فجر و با حضور استاندار مازندران در دهیاری های استان بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با افتتاح پارک لاله روستای باقرتنگه شهرستان بابلسر، 110 پروژه عمرانی دهیاری های استان نیز به بهره برداری رسید.

در این مراسم ۱۳ پروژه ساماندهی گلزار شهدا روستاهای تک مزار، ۲۶ پروژه اداری دهیاری های استان، ۳۱ پروژه بهسازی و هدایت آب های سطحی و احداث پل و تعریض معابر، احداث ۱۴ غسالخانه، دو بوستان، دو خانه عالم و ۱۹ پروژه تامین آب شرب و بهبود آب زراعی با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

استاندار مازندران در مراسم فوق هزینه تمام شده پروژه پارک لاله روستای باقرتنگه را هزار و 250 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: دولت درسومین سفر خود به استان مصوبات بسیار خوبی را برای آبادانی روستاها به تصویب رساند.

وی، احداث مرکز بهداشتی درمانی وتامین اعتبار برای تقویت تعاونی های استان را از جمله این مصوبات اعلام کرد و گفت: با تقویت روستاها وتهیه امکانات دراین مناطق می توان گردش پولی جامعه را افزایش داد.

طاهایی افزود: در این سفر ردیف مستقلی برای زهکشی، اصلاح واحیای اراضی کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: 15 میلیارد ریال برای تولید نهال سالم و استاندارد مرکبات در سال های 90 و 91 به مازندران اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 1249907

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