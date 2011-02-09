اعتبار 50 هزار میلیارد ریالی برای اصلاح آبیاری زراعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد امروز در مراسم آغاز بهره برداری از سد ماملو گفت: دولت برای سال آینده 50 هزار میلیارد ریال منابع برای اصلاح شیوه آبیاری اراضی زراعی اختصاص داده است و مسئولان باید با بسیج کشاورزان، الگو سازی مصرف آب را در کشور کلید بزنند.

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری در بخش ذخیره آب در کشور گفت: باید برای احداث سدهای جدید سرمایه گذاری کنیم اما نکته مهمتر ایجاد نهضتی بزرگ برای استفاده درست از آب در کشور است.

وی تصریح کرد: بیش از 100 میلیارد مترمکعب منابع آب کنونی کشور است، البته در سال باید 300 میلیون تن محصول تولید شود که این کار شدنی است.

احمدی نژاد ادامه داد: مصرف و استفاده از نعمتهای الهی در سرزمین ایران که از فرهنگی الهی برخوردار است، نظم و قاعده‌ای داشته که متاسفانه از گذشته های دور تلاش شده است فرهنگ صرفه جویی به فرهنگ مصرف بیشتر تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اقدام هایی که تدارک دیده شده است، بتوانیم ظرف 3-2 سال آینده سامانی به شیوه های کنونی مصرف آب بدهیم و بتوانیم بهره وری از آب را حداقل به سه برابر برسانیم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ما به ظاهر یک کشور کم آب هستیم، تصریح کرد : اگر نگاه درستی به عالم هستی داشته باشیم درخواهیم یافت که اینگونه نیست و خدا ما را در مضیقه قرار نداده است و فقط باید شیوه های مصرف بهینه آب را بیابیم.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید ایران را بسازیم و این ایده باید به یک آرمان ملی و الهی تبدیل شود، بیان داشت: استعدادهای کم نظیری در سرزمین ایران وجود دارد و زیباترین فرهنگ الهی و انسانی در این سرزمین شکل گرفته است و هیچ مانع و علتی نباید ما را از این هدف بزرگ یعنی ساختن ایران باز دارد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز جهان به شدت نیازمند یک الگوی عملی از مکتب رهایی بخش اسلام است، گفت: این وظیفه ما است که به این نیاز پاسخی شایسته دهیم و هم باور و ایمان ما و هم تجربه ما می گوید که این امر شدنی است.

احمدی نژاد افزود: باید کاری کنیم که همه 75 میلیون ایرانی باور و نگاهشان به ساختن ایران بوده و هر قدمی که در زندگی شان بر می دارند در راه ساختن ایران باشد و آن وقت خواهید دید که معجزه ای رخ داده و ایران به بهترین شکل و در سریعترین زمان ممکن ساخته خواهد شد.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شیوه مصرف انرژی در بخش های دولتی، اظهار داشت: از مسئولان می خواهم بیشترین تعرفه های آب و برق را برای بخش های دولتی تعیین کنند تا رعایت الگوهای مناسب مصرف در این بخش ها اعتبار پیدا کند.

احمدی نژاد از مسئولان درخواست کرد هر چه سریعتر تصفیه خانه مربوط به تامین آب شرب سالم مناطق ورامین و پاکدشت را احداث کنند تا مردم این مناطق که آنان را از فداکارترین مردم در راه آرمان های اسلامی خواند هر چه سریعتر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شوند.

رئیس جمهوری همچنین خواستار اتخاذ تدابیر مناسبی برای استفاده از مواهب گردشگری دریاچه سد ماملو شد.

اجرای سد ماملو با اعتبار 12 هزار میلیارد ریال از سال 81 آغاز شده و از دو سال گذشته جهت تامین آب زراعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. سد خاکی ماملو در 45 کیلومتری جنوب شرقی تهران و به عنوان نزدیک ترین سد به پایتخت قرار گرفته است. سد ماملو می تواند نزدیک به 30 هزار شغل را برای کشاورزان ایجاد کند و نیز نزدیک به یک میلیون نفر را زیرپوشش آب شرب قرار خواهد داد.

این سد با ارتفاع 89 متر از پی حجمی افزون بر 240 میلیون مترمکعب را در خود ذخیره می کند. این سد با توجه به سرریز درجه دار خود قادر است بالاتر از تراز اصلی آب را در خود نگه دارد. تامین 90 میلیون مترمکعب آب زراعی دشت های ورامین و پاکدشت و افزون بر 120 میلیون مترمکعب آب شرب جنوب تهران و نیز نزدیک به 30 میلیون مترمکعب آب صنعتی از جمله ویژگی های سد ماملو است.