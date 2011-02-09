هزار طرح عمرانی طی دهه فجر تا 22 بهمن در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا رحیمی روز چهارشنبه در فرودگاه مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور بهره برداری از طرح های صنعتی و معدنی در کشور، برگزاری جشن هایی تحت عنوان "جشن صنعت" برنامه ریزی شده که آغاز این جشن ها را به نام امام رضا (ع) از مشهد آغاز کرده ایم.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته برای بهره برداری از این پروژه ها 10 هزار میلیارد تومان است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در خراسان رضوی 32 طرح به ارزش 760 میلیارد تومان همزمان با "جشن صنعت" امروز بعداز ظهر به بهره برداری می رسد.

رحیمی در ادامه با اشاره به واریز اعتبار حاصله از محل صرفه جویی های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در صندوق توسعه ملی گفت: از منابع این صندوق در جهت ایجاد اشتغال، توسعه صنعت و معدن و عمران شهرها و روستاها در سال آینده استفاده خواهد شد.

وی در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده برای تعمیق و گسترش فرهنگ رضوی در قالب بودجه زیارت نیز خاطر نشان کرد: لایحه این بودجه به مجلس تقدیم شده که پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در راستای هزینه کرد آن برنامه ریزی می شود.