22 بهمن آغاز ظهور جلوه الهی در ضمیر پاک انسانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: سلام بر بهمن، ماه انقلاب و حماسه، ماهی که نامش دل مستکبران را می‌لرزاند و یادش آرام‌ بخش خاطر جوانانی است که در مکتب اسلام ناب محمدی(ص) پرورش یافتند، تا حافظ یادگاران نبی خود در حدیث ثقلین باشند.

این پیام تصریح می کند: ماه بهمن نماد وحدت و یکپارچگی ملت و یادآور روزهای سراسر افتخار انقلاب اسلامی و دلاور مردی‌های سلحشورانیست که با بذل جان خویش نقش اساسی در پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند.

22 بهمن، نقطه عطف و آغاز ظهور جلوه الهی در ضمیر پاک انسان ها بوده و روز نمود حماسه شهیدان و خون های پرجوش و روز نوید فتح و غلبه نهایی خون بر جور و ایّام اللّه دهه فجر روزهای با شکوه جشن پیروزی اسلام بر کفر و ظلم است.

22 بهمن، عید ظفر است. در این روز بود که ملت مسلمان ایران، میلادی نو یافت و سرمه شریعت بر دیدگان بصیرت خویش کشید و امامت و ولایت را به شایسته ترین وجه، گردن نهاد و چه خون ها و عزیزانی در این راه تقدیم کرد.

این پپام می افزاید: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بدون شک معجزه الهی بود که به دست معجزه گر مردی از سلاله پاک رسول خدا به انجام رسید، چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان رابه خود خیره ساخت که تاثیر انقلاب اسلامی در منطقه و برآشفته شدن شعله خشم مردم مسلمان وغیرمسلمان دربسیاری ازکشورهای تحت سلطه گواه روشنی براین مدعاست.

انقلاب اسلامی همچون ارمغانی الهی و مائده ای آسمانی در تاریک ترین لحظات تاریخ ملت ایران به ما ارزانی شد. در حقیقت این انقلاب ودیعه ای ست الهی که خداوند بر ما منت گذارد و لایق دانست که آن را در میان همه نسل ها به نسل حاضر ودر میان همه جوامع و ملت ها به ملت ما سپرده تا در حفظ و گسترش آرمان های آن بکوشیم و با تمام توان از ارزش های آن پاسداری کنیم.

اینک پس از گذشت ۳۲ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آنچه تمامی افراد جامعه ما به ویژه جوانان مومن و با نشاط باید بدانند این است که پرچم انقلاب اسلامی در دست آنان قرار دارد و آنها پیش قراولان انقلاب اسلامی اند. مهم ترین وظیفه نسل حاضر ایرانی حفظ و حراست از این امانت و میراث گرانبها و تلاش در راستای انتقال صحیح مفاهیم آن به آیندگان است.

بی تردید دستاوردهای عظیم این انقلاب طی سه دهه اخیر و پیشرفت های چشمگیر علمی، فنی و اقتصادی آن و نفوذ سیاسی و آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلب انقلاب اسلامی در میان ملت ها و دولت ها در اقصی نقاط عالم، دلیل اصلی تداوم دشمنی ها و شدت بغض وکینه کشورهای استکباری با آن است.

امروز بر همه ما واجب است که در کنار برگزاری جشن های پیروزی انقلاب، دفاع از نظام اسلامی را سرلوحه امور خویش قرار داده و با پشتیبانی از یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) و شهدای عزیز یعنی ولایت فقیه در ساختن ایرانی آباد و جامعه ای سعادتمند گامهای موثری برداریم.

اینجانبان فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ملت ایران که به تعبیر امام امت انفجار نور بود را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده های معزز شهدا و همه آحاد ملت ایران تبریک و تهنیت عرض کرده و امید آن داریم تمامی دلسوزان انقلاب اسلامی بویژه مردم ولایی مازندران با حضور یکپارچه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر خواسته همیشگی خمینی کبیر (ره) را مبنی بر حفظ وحدت کلمه در برابر مستکبران به نمایش بگذارند.

با تجدید‌ میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهیدان انقلاب، ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان و حمایت از خواسته‌های بحق مردم آزادیخواه کشورهای مصر و تونس و سایر نهضت‌های آزادی بخش، با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این رکن رکین و پایه اساسی نظام اسلامی، پیمانی تازه بندند.