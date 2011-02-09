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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

نخست وزیر کامبوج:

درگیری مرزی کامبوج و تایلند جنگی واقعی است

درگیری مرزی کامبوج و تایلند جنگی واقعی است

نخست وزیر کامبوج درگیریهای نظامی میان کشورش و تایلند در مرز مشترک را "جنگ واقعی" خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "هون سن" نخست وزیر کامبوج امروز چهارشنبه گفت: درگیریهای نظامی میان کامبوج و تایلند در مرز مشترک دو کشور "جنگی واقعی" است نه یک درگیری نظامی.

وی افزود: تایلند درگیریهای نظامی در مرز مشترک این کشور و کامبوج را ایجاد کرده است و نخست وزیر تایلند باید پاسخگوی آن باشد.

تبادل آتش میان دو کشور از روز 15 بهمن آغاز شد و در پی آن وزارت امور خارجه کامبوج اعلام کرد که شکایت نامه ای را تنظیم و آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می کند.

تایلند و کامبوج سالهاست بر سر مالکیت مناطقی در مرز مشترک دو کشور از جمله معبد هزار ساله "پری ویهار" با یکدیگر اختلاف دارند.

کد مطلب 1249912

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