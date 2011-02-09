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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

روسیه پیشنهاد داد:

سفر اعضای شورای امنیت به خاورمیانه برای اطلاع از وضع فلسطین

سفر اعضای شورای امنیت به خاورمیانه برای اطلاع از وضع فلسطین

نماینده روسیه در سازمان ملل خواستار سفر اعضای شورای امنیت به کرانه باختری، نوار غزه و سرزمین های اشغالی به منظور اطلاع از اوضاع منطقه و پیشبرد سازش خاورمیانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، روسیه پیشنهاد داد که شورای امنیت برای اولین بار در سه دهه گذشته به خاورمیانه سفر کرده و با اطلاع از اوضاع منطقه در پیشبرد صلح تلاش کنند.

بر اساس اعلام نمایندگی روسیه در سازمان ملل، اعضای شورای امنیت علاوه بر سفر به سرزمین های اشغالی، غزه و کرانه باختری باید به مصر، لبنان و سوریه نیز بروند تا اطلاعات کاملی از اوضاع داشته باشند.

روسیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت و همچنین عضو کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه است که در ماه های گذشته تلاش های خود در حوزه خاورمیانه را افزایش داده است.

پیشنهاد روسیه در حالی مطرح می شود که در ماههای اخیر چندین کشور آمریکای لاتین و یک کشور اروپایی اقدام به شناسایی کشور مستقل فلسطین کرده اند.

 

  

کد مطلب 1249913

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