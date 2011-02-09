سفر اعضای شورای امنیت به خاورمیانه برای اطلاع از وضع فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، روسیه پیشنهاد داد که شورای امنیت برای اولین بار در سه دهه گذشته به خاورمیانه سفر کرده و با اطلاع از اوضاع منطقه در پیشبرد صلح تلاش کنند.

بر اساس اعلام نمایندگی روسیه در سازمان ملل، اعضای شورای امنیت علاوه بر سفر به سرزمین های اشغالی، غزه و کرانه باختری باید به مصر، لبنان و سوریه نیز بروند تا اطلاعات کاملی از اوضاع داشته باشند.

روسیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت و همچنین عضو کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه است که در ماه های گذشته تلاش های خود در حوزه خاورمیانه را افزایش داده است.

پیشنهاد روسیه در حالی مطرح می شود که در ماههای اخیر چندین کشور آمریکای لاتین و یک کشور اروپایی اقدام به شناسایی کشور مستقل فلسطین کرده اند.