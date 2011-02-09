هفتاد و ششمین"آزما" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره "آزما" شامل مطالب و آثار مختلفی در بخشهای پرونده، رویداد، مقاله، گفتگو، شعر خودمان و نقد است.

در "یادداشت نخست" از سردبیر این نشریه با عنوان "هیچ اتفاقی نیفتاده است" می‌خوانیم: در خیابان کریمخان زند اما هنوز دیگرانی در نوبت خداحافظی‌اند. نشر ثالث، نشر آبی و ... و نیم نفسی مانده است تا نفس آخرشان و البته اینها دانه درشتها هستند و لابد خرده‌ پاترها کلاهشان خیلی پس‌تر از پس معرکه است و در شهرستانها هم بیشتر به گمانی. حتماً این حقشان است چرا که هر که خطا کرد، سزای خویش بدید و چه خطایی بالاتر و بدتر از کتابفروشی.

"ریشه در خاک نجیب" گفتگو با محمود استاد محمد، "تقابل مرگ-زندگی" نگاهی به "ٱلیس" جدیدترین اثر یودیت هرمان، "شعر زبان بیان تاثرها" نقدی بر تحلیل باباچاهی از شعر دهه هفتاد، "دستهای از دست رفته" مروری بر رمان سانست پارک نوشته پل استر و "ادبیات و ژانر زندان" از جمله مطالب خواندنی این شماره "آزما" محسوب می‌شوند.

مریم منصوری، احمدرضا حجارزاده، فرحناز علیزاده، مهدی عاطف راد، محسن حکیم معانی، امیر حسین خورشیدفر، لیلا کردبچه، اکبر اکسیر و پوران صارمی از نویسندگان، شاعران و مترجمانی هستند که با شماره اخیر این نشریه همکاری کرده‌اند.

هفتاد و ششمین شماره "آزما" در 50 صفحه و به قیمت 1000 تومان منتشر شده است.