ضرورت احداث فرودگاه در قم از مدتها قبل وجود داشت

حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به دریافت مجوز احداث فرودگاه در قم گفت: لزوم احداث فرودگاه برای استان قم مبحثی بود که از مدت‌ها قبل احساس نیاز آن وجود داشت.

وی ادامه داد: با توجه به وجود مرقد مطهر حرم حضرت معصومه(س)، توجه به پدافند غیرعامل، حوزه علمیه قم و همچنین طلابی که از اقصی نقاط کشور و جهان برای تحصیل به این شهر رفت و آمد دارند ضرورت احداث فرودگاه را دراین استان دوچندان کرده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از سفر مقام معظم رهبری به قم و تأکید ایشان براینکه قم شهری بین المللی است ضرورت احداث فرودگاه برای همه روشن شد.



مجوز احداث فرودگاه قم 5 بهمن ماه سالجاری صادر شد



وی با اشاره به اینکه مراحل اخذ مجوز برای احداث فرودگاه فراز و فرودهای فراوانی داشت بیان کرد: پس از پیگیری‌هایی که از سوی مسئولین استان و بخصوص رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در نهایت در 5 بهمن‌ماه سال جاری کمیته هوا و فضای کشور مجوز احداث فرودگاه در قم را صادرکرد.



محل احداث فرودگاه قم ، 20 کیلومتر تا قم فاصله دارد



بنایی درباره مکان این فرودگاه اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته منطقه طرلاب که مابین بخش سلفچگان و قم واقع شده و با شهر قم نزدیک به 20 کیلومتر فاصله دارد به عنوان محل احداث فرودگاه قم مشخص شد.



وی به مزیتهای احداث فرودگاه بین المللی برای استان قم اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به مکان احداث، این فرودگاه می‌تواند مسافران شهرهای دلیجان، محلات، تفرش، آشتیان، زرندیه، اراک و کاشان را تحت پوشش قراردهد.

نماینده مردم قم در خانه ملت بهره‌مندی منطقه ویژه سلفچگان از این فرودگاه را از دیگر مزیتهای احداث فرودگاه عنوان داشت و گفت: با توجه به حضور طلاب از دیگر کشورهای جهان و همچنین ارتباط قم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، این فرودگاه می‌تواند مزیت‌های فراوانی برای استان داشته باشد.

وی در ادامه به فرودگاه بین الملل امام خمینی(ره) اشاره داشت و بیان کرد: برخی این تصور را دارند که با وجود فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در نزدیکی قم، این شهر نیازی به فرودگاه ندارد .



بنایی با رد این مطلب افزود: چنانچه سری به آژانس‌های و دفاتر مسافرتی شهر قم زده شود آمار فروش بلیط آنان نشان می‌دهد که مردم قم به چه میزان از مسافرت‌های هوایی استقبال کرده و همچنین فروش بلیط آنان برای دیگر شهر‌ها نیز بسیار بالا است.



فرودگاه قم توسط بخش خصوصی ساخته می شود



وی با اعلام اینکه فرودگاه بین المللی قم برای اولین بار در کشور توسط بخش خصوصی احداث می‌شود بیان کرد: این امر نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شده و با استفاده از تجارب خود اقدام کند.



تلاش مستمر رئیس مجلس شورای اسلامی جهت احداث فرودگاه در قم



نماینده مردم قم در ادامه با اشاره به پیگیری‌های رئیس مجلس شورای اسلامی برای دریافت مجوز احداث فرودگاه بین المللی در قم بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی برای اخذ مجوز احداث فرودگاه جدیت و پیگیری مستمری داشتند و در تمامی موارد از احداث فرودگاه در قم حمایت می‌کردند.

وی در ادامه به تلاش‌های استاندار قم نیز اشاره داشت و ابرازکرد: حجت الاسلام موسی‌پور از بدو ورود به استان، مساله احداث فرودگاه در قم را دنبال کرده و از آن پشتیبانی می‌کردند.

یادآور می‌شود: عملیات اجرایی فرودگاه بین المللی قم فردا با حضور مسئولین استانی آغاز خواهد شد.