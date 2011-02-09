بخش زایمان بیمارستان امیرالمومنین پایگاه هوایی بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس بیمارستان امیرالمومنین نیروی هوایی بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش این بخش اظهار داشت: این بخش شامل اورژانس، اتاق زایمان و ایزوله با 10 تخت فعال و تجهیزات کامل پزشکی است که هفت پزشک متخصص، 14 ماما و دو متخصص بیهوشی در این بخش به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهند.

دکتر رضا قائمی با بیان اینکه در این زایشگاه زایمان بدون درد با استفاده از گاز اتوتکس که بدون عوارض است انجام می گیرد، اظهار داشت: به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعه کنندگان هستیم و خدمات برای بیمه شدگان نیروی هوایی رایگان است .

رئیس بیمارستان امیرالمومنین نیروی هوایی بوشهر گفت: باتوجه به اینکه پزشکان مادران را به زایمان طبیعی و بدون درد توصیه می کنند برای توجه بیشتر به این روش تعرفه عمل سزارین بیشتر از زایمان طبیعی تعیین شده است .