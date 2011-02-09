به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با راهپیمایی مردم در 22 بهمن، سه گروه سیاست، خانواده و جامعه رادیو ایران سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در "تجلی حضور" به نمایش می‌گذارد. این ویژه برنامه به طور زنده پخش می‌شود و ضمن ارتباط با دو واحد سیار مستقر در مسیر راهپیمایی "دانشگاه صنعتی شریف" و "محمدعلی جناح "جنب کوچه صفا) عباس سنجری از حضور مردم گزارش تهیه و پخش می‌کند.

گفتگو با مسئولان عالی رتبه کشور در خصوص دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی، ارتباط با شهرستان‌‌ها در راستای حضور مردم در راهپیمایی از دیگر بخشهای این ویژه برنامه است.

در ایستگاه رادیویی "دانشگاه صنعتی شریف"، عوامل برنامه ساز گروه جامعه رادیو ایران حضور دارند. مهری قلع‌ریز و داودد حیدری گوینده، جواد فیاضی تهیه کننده، محمد رضا احمدی گزارشگر و لیلا یگانه نویسنده هستند. ضمن اینکه از فدراسیون‌های رزمی، تیراندازی و بدمینتون دعوت به عمل آمده که همراه با تیم ورزشکار خود در این ایستگاه رادیویی حضور یابند.

در ایستگاه رادیویی "محمدعلی جناح" عوامل برنامه "سلام کوچولو" حضور دارند که عذرا وکیلی همراه با گوینده‌های کودک خود برنامه‌های مختلفی را با حضور کودکان اجرا می‌کنند. گویندگان این ایستگاه رادیویی ایمان ساکی و تقی بیگی، نویسنده و سردبیر بهزاد محمود زاده و تهیه کننده حسن آقاجانی هستند. ضمن اینکه از افرادی همچون امیرسرتیپ نشاط، سرهنگ آسترکی، سرهنگ آرین، سرتیپ دوم حسین چیت فروش رئیس مرکز مطالعات نیروی هوایی دعوت به عمل آمده که در این ایستگاه رادیویی حضور یابند و در خصوص نقش خانواده در انقلاب، مشارکت های خانواده در پیشبرد انقلاب، بیان دستاوردهای علمی، فرهنگی و ... و چگونگی انتقال شور و نشاط ملی- میهنی و ایران پرستی به نسل سوم جامعه صحبت کنند.

در پخش گروه سیاست رادیو ایران حضوردارند که محسن قاسمی فر سردبیر، محمد طارمی تهیه‌کننده و علی درویش و فاطمه نیرومند گویندگان مستقر در پخش هستند.