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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

برلوسکنی به اتهام کودک آزاری تحت پیگرد قرار می گیرد

برلوسکنی به اتهام کودک آزاری تحت پیگرد قرار می گیرد

دادستان های ایالتهای مختلف ایتالیا تعقیب کیفری نخست وزیر این کشور را به اتهام کودک آزادی خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادستانان ایتالیا یکی از اتهام های وارده بر "سلیویو برلوسکنی" نخست وزیر این کشور را سوء استفاده از قدرت عنوان کرده اند.

در این دادخواست همچنین عنوان شده که برلوسکنی به دلیل ارتباط با یک رقاصه مراکشی زیر 18 سال به اتهام کودک آزاری (کودک - روسپی) تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که برلوسکنی در یکی دو سال گذشته بارها متهم به فساد اخلاقی متهم شده، ولی این بار روابط وی با یک دختر مراکشی و همچنین تلاش وی برای خاتمه دادن این غائله، جنجالی را در ایتالیا به پا کرده است.

کد مطلب 1249926

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