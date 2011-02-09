تمرین پرسپولیس در غیاب دایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی به دلیل سرماخوردگی شدید در تمرینات صبح امروز چهارشنبه غایب بود و بازیکنان حاضر در محل تمرین زیر نظر میاچ و حسین عبدی تمرینات آماده‌سازی را پیگیری کردند. در این تمرین که از ساعت 11 صبح آغاز شد، بازیکنان پس از گرم کردن بدن‌های توسط مولایی، در دو گروه و در فضای مستطیلی پاس‌های چرخشی را در دستور کار خود قرار دادند.

علیرضا محمد تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر فرید زرینه انجام داد. ضمن اینکه بازیکنان ملی‌پوش و علی عسگری به علت حضور در تیم فوتبال امید و سعید حلافی به دلیل مصدومیت، غایبان تمرین امروز بودند.

در ادامه تمرین، بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. مدافعان زیر نظر میاچ تمرینات دفاعی را مرور کردند و هافبک‌ها و مهاجمان نیز با حسین عبدی به شوت از پشت محوطه جریمه پرداختند. 20 هوادار در زمین درفشی فر حضور یافتند و تمرینات را از نزدیک تماشا کردند.

تمرین بعدی تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 11 صبح فردا پنجشنبه در زمین چمن مجموعه ورزشی درفشی‌فر برگزار خواهد شد.

