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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

تمرین پرسپولیس در غیاب دایی برگزار شد

تمرین پرسپولیس در غیاب دایی برگزار شد

تمرین صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب علی دایی سرمربی این تیم در مجموعه ورزشی درفشی‌فر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی به دلیل سرماخوردگی شدید در تمرینات صبح امروز چهارشنبه غایب بود و بازیکنان حاضر در محل تمرین زیر نظر میاچ و حسین عبدی تمرینات آماده‌سازی را پیگیری کردند. در این تمرین که از ساعت 11 صبح آغاز شد، بازیکنان پس از گرم کردن بدن‌های توسط مولایی، در دو گروه و در فضای مستطیلی پاس‌های چرخشی را در دستور کار خود قرار دادند.

علیرضا محمد تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر فرید زرینه انجام داد. ضمن اینکه بازیکنان ملی‌پوش و علی عسگری به علت حضور در تیم فوتبال امید و سعید حلافی به دلیل مصدومیت، غایبان تمرین امروز بودند.

در ادامه تمرین، بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. مدافعان زیر نظر میاچ تمرینات دفاعی را مرور کردند و هافبک‌ها و مهاجمان نیز با حسین عبدی به شوت از پشت محوطه جریمه پرداختند. 20 هوادار در زمین درفشی فر حضور یافتند و تمرینات را از نزدیک تماشا کردند.

تمرین بعدی تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 11 صبح فردا پنجشنبه در زمین چمن مجموعه ورزشی درفشی‌فر برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1249928

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