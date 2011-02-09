استقرار حوزه بین الملل برای اولین بار در بانک مرکزی

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه معاونت بین الملل تاکنون در بانک مرکزی وجود نداشته است، گفت: این حوزه با حضورم در بانک مرکزی عملیاتی و مستقر خواهد شد.

معاون بین الملل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا فعالیت حوزه بین الملل و حوزه ارزی بانک مرکزی با یکدیگر تداخل نخواهند داشت، گفت: هریک از این دو حوزه شرح وظایفی دارند و چندان تداخلی در وظایف آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام وزارتخانه ها و دستگاهها دارای حوزه بین الملل هستند، اظهارداشت: پس از استقرار در بانک مرکزی برنامه هایم را اعلام خواهم کرد.

سیدعلی از برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات امروز با حضور وزیر بازرگانی خبرداد.

سیدکمال سید علی حکم سمت معاون بین الملل بانک مرکزی را به تازگی از محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دریافت کرده است. وی همچنین پیش از این به مدت 5 سال مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بوده است.