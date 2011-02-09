  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

با حضور حداد عادل/

جشن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس فردا برگزار می شود

جشن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس فردا برگزار می شود

جشن دانش آموختگان یک هزار و 618 دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس فردا پنجشنبه 21 بهمن ماه با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس فردا با حضور غلامعلی حدادعادل همزمان با ایام دهه فجر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

در این مراسم، یک هزار و 618 نفر از دانش آموختگان دانشگاه، شامل 352 فارغ التحصیل مقطع دکتری، یک هزار و 622 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یکصد دانشجوی برتر تجلیل می شوند.

در این مراسم علاوه بر قدردانی از دانشجویان جانباز، ایثارگر و دانشجویان برتر خارجی، به 113فارغ التحصیل رتبه نخست مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، 5 دانش آموخته ممتاز شاهد و ایثارگر و یک دانش آموخته غیرایرانی در مقطع دکتری به نمایندگی از سایر دانش آموختگان غیرایرانی لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1249931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها