جشن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس فردا با حضور غلامعلی حدادعادل همزمان با ایام دهه فجر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

در این مراسم، یک هزار و 618 نفر از دانش آموختگان دانشگاه، شامل 352 فارغ التحصیل مقطع دکتری، یک هزار و 622 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یکصد دانشجوی برتر تجلیل می شوند.

در این مراسم علاوه بر قدردانی از دانشجویان جانباز، ایثارگر و دانشجویان برتر خارجی، به 113فارغ التحصیل رتبه نخست مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، 5 دانش آموخته ممتاز شاهد و ایثارگر و یک دانش آموخته غیرایرانی در مقطع دکتری به نمایندگی از سایر دانش آموختگان غیرایرانی لوح تقدیر اهدا خواهد شد.