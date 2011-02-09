سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر از سئول، احمد معصومی فر در این دیدار ضمن ابلاغ پیام صمیمانه رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر علاقمندی و آمادگی ایران برای توسعه روابط با کره جنوبی، اهداف مأموریت خود را تشریح کرد.

رئیس جمهوری کره جنوبی نیز ضمن خوشآمدگوئی و آرزوی موفقیت، متقابلاٌ از سفیر کشورمان خواست پیامهای دوستانه وی را به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کند.

لی میونگ باک ضمن اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور در آستانه پنجاهمین سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک ایران و کره جنوبی خواستار گسترش رابطه دو کشور در تمام زمینه ها و ارتقاء سطح آن با توجه به بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود شد.

وی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ و تأثیرگذار در معادلات منطقه ای و جهانی نام برد و تأکید کرد: علیرغم برخی محدودیتها دولت کره علاقه مند به حفظ و گسترش روابط خود با ایران در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است.

رئیس جمهوری کره جنوبی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و شرایط خاص جغرافیایی خود در خاورمیانه دارای امتیازات مهمی است و به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم انرژی برای کشور ما محسوب می شود.