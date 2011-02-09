چندین طرح عمرانی و فرهنگی در کازرون کلنگزنی و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در مراسم افتتاح مجموعه های فرهنگی و هنری بخش خشت و کنارتخته از شهرستان کازرون با تاکید بر ادامه بحث خدمات رسانی به مردم تمامی شهرستانهای استان فارس گفت: فارس تنها شیراز نیست که تمامی توجه مدیران به این منطقه باشد بلکه باید به نقاط دور افتاده استان نیز توجه داشت و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کرد.

روح الله احمدزاده با اشاره به راه اندازی ناحیه های صنعتی در استان افزود: باید فارس را به سمت صنعتی شده هدایت کرد که در این راستا راه اندازی شهرکها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان ضروری است.

در این سفر یک روزه ساختمان جدید اداره دارایی کازرون با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در یک هزار و 600 متر زیربنا، کشتارگاه صنعتی بزرگ کازرون با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان و اشتغال 50 نفر به صورت مستقیم افتتاح شد.

راه اندازی چهار مجموعه فرهنگی و هنری با اعتباری هرکدام 500 میلیون تومان که از این رقم 100 میلون تومان آن برای تمامی چهار مجموعه از سفر استاندار،50 میلیون تومان طرح ملی و مابقی توسط وزارت نفت تامین شده است.

گازرسانی به 12 روستای شهرستان کازرون با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 679 میلیون ریال برای شش روستا و 995 خانوار و همچنین گازرسانی به شش روستای دیگر با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 892 میلیون ریال و تحت پوشش قرار دادن 531 خانوار انجام شد.

همچنین کلنگ ساختمان جدید فرمانداری کازرون با اعتبار اولیه 250 میلیون تومان کلنگ زنی شد.