9 کشتی گیر ناشنوای کرمانشاهی به اردوی تیم ملی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این اردو از امروز در مجموعه ورزشی ناشنوایان تهران آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه دارد.

درخشش کشتی گیران ناشنوای کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان و جوانان نشان دهنده استعدادهای خوب کرمانشاه در کشتی ناشنوایان است که بیشترین سهمیه را در میان استانهای کشور کسب نمودند.

امیر صمدی( قهرمان جهان و المپیک)، کیوان صمدی( قهرمان جهان)، فرود حجتی( قهرمان کشور)، ناصر پرخیده( قهرمان کشور)، عبدالرحمن امیری(قهرمان کشور)، سجاد مرادی( قهرمان کشور)، جواد بهرامی(قهرمان کشور)، ایرج طهماسبی( قهرمان کشور) و سجاد حقی پور(قهرمان کشور) کشتی گیران ناشنوای کرمانشاهی هستند که با حضور در اردوی تیم ملی شانس خود را برای پوشیدن دوبنده تیم ملی امتحان می کنند.