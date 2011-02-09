دیدار مدیرکل امور امنیتی سازمان بازرسی با مراجع عظام تقلید

به گزارش خبرگزاری مهر قاسم مزینانی مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، آیت‌الله علوی گرگانی، آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مرتضی مقتدایی دیدار و گفتگو کرد.



مزینانی در این دیدار، با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه نظارتی عالی در کشور است، تصریح کرد: نظارت و بازرسی در کشور از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و در آموزه‌های دینی نسبت به این مسأله تاکید بسیار زیادی شده است.



مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: این سازمان بر اساس قانون اساسی وظایف نظارتی و بازرسی را عهده دار است و رویکرد این سازمان نیز مقابله با فساد در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف می‌باشد.

مزینانی با تاکید بر اینکه فرهنگ بازرسی در دستگاه‌های مختلف باید گسترش و توسعه یابد، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در این راستا موفقیت‌های خوبی را به دست آورده است.



مدیرکل بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: البته در برخی نهادها و ارگان‌ها بنا به دلایل مختلف مقاومت‌هایی مشاهده می‌شود که این مسأله باید مرتفع شود.



وی با بیان اینکه فرهنگ بازرسی و نظارت به معنای مچ‌گیری نیست، تأکید کرد: نظارت به معنای دیدن نقاط قوت و ضعف در کنار هم است.



مزینانی با اشاره به روند و نحوه بازرسی‌ها و نظارت این سازمان، ابراز داشت: خوشبختانه بازرسی‌های سرزده بازرسان و مأموران این سازمان نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته است.



مدیرکل بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهداف و رویکردهای جدید این سازمان گفت: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد اداری در تمام دستگاه‌های کشور است. وی همچنین در این دیدارها، عملکرد و فعالیت‌های اداره کل امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور را تشریح کرد.