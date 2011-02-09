دیدار مدیرکل امور امنیتی سازمان بازرسی با مراجع عظام تقلید

به گزارش خبرگزاری مهر قاسم مزینانی مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با آیتالله مکارم شیرازی، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی، آیتالله علوی گرگانی، آیتالله محمد یزدی، آیتالله نوری همدانی و آیتالله مرتضی مقتدایی دیدار و گفتگو کرد.
مزینانی در این دیدار، با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه نظارتی عالی در کشور است، تصریح کرد: نظارت و بازرسی در کشور از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است و در آموزههای دینی نسبت به این مسأله تاکید بسیار زیادی شده است.
مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: این سازمان بر اساس قانون اساسی وظایف نظارتی و بازرسی را عهده دار است و رویکرد این سازمان نیز مقابله با فساد در دستگاهها و ارگانهای مختلف میباشد.
مزینانی با تاکید بر اینکه فرهنگ بازرسی در دستگاههای مختلف باید گسترش و توسعه یابد، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در این راستا موفقیتهای خوبی را به دست آورده است.
مدیرکل بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: البته در برخی نهادها و ارگانها بنا به دلایل مختلف مقاومتهایی مشاهده میشود که این مسأله باید مرتفع شود.
وی با بیان اینکه فرهنگ بازرسی و نظارت به معنای مچگیری نیست، تأکید کرد: نظارت به معنای دیدن نقاط قوت و ضعف در کنار هم است.
مزینانی با اشاره به روند و نحوه بازرسیها و نظارت این سازمان، ابراز داشت: خوشبختانه بازرسیهای سرزده بازرسان و مأموران این سازمان نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته است.
مدیرکل بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهداف و رویکردهای جدید این سازمان گفت: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد اداری در تمام دستگاههای کشور است. وی همچنین در این دیدارها، عملکرد و فعالیتهای اداره کل امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور را تشریح کرد.
مدیرکل بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم، با تاکید بر ضرورت کسترش فرهنگ نظارت در جامعه گفت: مبارزه با فساد اداری در دستگاهها و ارگانهای مختلف، رویکرد اصلی و جدی سازمان بازرسی کل کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر قاسم مزینانی مدیرکل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور با آیتالله مکارم شیرازی، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی، آیتالله علوی گرگانی، آیتالله محمد یزدی، آیتالله نوری همدانی و آیتالله مرتضی مقتدایی دیدار و گفتگو کرد.
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