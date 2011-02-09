راهیابی عکاسان خبرگزاری مهر به جشنواره‌ عکاسی در بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ عکاس ایرانی توانستند به سی و سومین جشنواره‌ بین‌المللی عکاسی Knokke-Heist راه پیدا کنند و یک نفر نیز شایسته‌ تقدیر شد.

هر عکاس در مجموع می‌توانست حداکثر ۵ قطعه عکس برای شرکت در مسابقه ارسال کند. پس از پایان داوری تعداد ۲۸ قطعه عکس، ۲۲ عکاس ایرانی موفق به راهیابی به نمایشگاه این دوره شدند و در این میان عکسی از مجید سعیدی شایسته‌ تقدیر هیئت داوران شناخته شد.

نازلی گلستانی، یونس خانی، احمد خطیری، کاوه بغدادچی (دو عکس)، آزیتا بیات، کریم متقی، محمدصادق حسینی، سروش جوادیان، حجت‌الله عطایی، ابوطالب بابایی، حسین فاطمی (چهار عکس)، اعظم بقالیان، مسعود بهروان، مجید سعیدی (دوعکس)، محمد خواجوی، علیرضا حسن‌زاده فرد، روح‌الله طامهری، قاسم شیشه‌گری، حنیف شعاعی، عبدالله حیدری، علی باقری (دو عکس) و حمیدرضا بازرگانی عکاسان ایرانی هستند که آثارشان به این مسابقه راه یافته است.

این جشنواره یکی از شناخته شده‌ترین رویدادهای هنری در سطح اروپا محسوب می‌شود و بخش عکس آن در میان مسابقات عکاسی این قاره از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. این جشنواره امسال در دو گروه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال و ۲۵ سال به بالا و در ۵ بخش موضوعی طبیعت، مردم، معماری، ورزش و تجربه‌های دیجیتالی برگزار شد.

مراسم اهدای جوایز، تجلیل از برگزیدگان و گشایش نمایشگاه آثار برگزیده نیز در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۰ در مرکز فرهنگی شارپورد و تالار دوین‌برگن در شهر Knokke-Heist برگزار می‌شود. نمایشگاه برای بازدید عموم تا ۲۳ خردادماه برپا خواهد بود.

تمام آثار راه ‌یافته به نمایشگاه در کتاب ویژه‌ این دوره به چاپ می‌رسند و به هر یک از پذیرفته‌شدگان یک نسخه اهدا خواهد شد. این رقابت بین‌المللی عکاسی بخشی از یک جشنواره‌ فرهنگی بزرگتر است که رشته‌های هنری دیگری را نیز در برمی‌گیرد و هر سال به میزبانی شهر Knokke-Heist در شمال بلژیک برگزار می‌شود.

طبق سنت همیشگی این رویداد هنری بزرگ، قرار است نمایش آثار برگزیده‌ مسابقه‌ World Press Photo 2011 در بلژیک، به عنوان یکی از برنامه‌های جنبی این رویداد هنری سالانه در کنار نمایشگاه سی‌ و سومین جشنواره‌ بین‌المللی عکاسی Knokke-Heist برگزار ‌شود.



سال گذشته در همین مسابقه محمدرضا معصومی از ایران، برنده‌ی جایزه‌ ۳۵۰ یورویی ابتکار (Knack) که یکی از 6 جایزه اصلی است، شده بود. امسال عکاسان ایرانی بطور مستقل و گروهی در این رقابت عکاسی شرکت کرده بودند و حضور پرشمار‌تری نسبت به دوره‌‌های گذشته داشتند.

آزیتا بیات، محمد خواجوی، قاسم شیشه‌گری، حنیف شعاعی، سروش جوادیان و محمدصادق حسینی از سوی آژانس عکس ایران، نازلی گلستانی، یونس خانی، احمد خطیری، حجت‌الله عطایی، ابوطالب بابایی، حسین فاطمی، اعظم بقالیان، مسعود بهروان، مجید سعیدی، علیرضا حسن‌زاده فرد، عبدالله حیدری، علی باقری و حمیدرضا بازرگانی از طرف کلوپ عکس ایران و کاوه بغدادچی، کریم متقی و روح‌الله طامهری هم بطور مستقل در سی‌ و سومین جشنواره بین‌المللی عکاسی Knokke-Heist بلژیک شرکت کرده بودند.