اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، 55 دعوتنامه برای تیمهای پروکنتینال، کنتینال و ملی برای حضور در بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان ارسال شد.

بر اساس دعوتنامه ارسالی از سوی ستاد برگزاری بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان تسهیلات، زمان، میزان جوایز و نحوه ورود تیمهای حرفه ای، نیمه حرفه ای و تیمهای ملی میتوانند در این رقابتها حضور یابند.

همچنین برای تیمهای که اعلام آمادگی کنند تسهیلات ویژه ای از سوی ستاد رد نظر گرفته شده است که بر این اساس هزینه ترانسفر از شهر و کشور به ایران اسلامی و بالعکس برای تیمهای پروکنتینال کاملا از سوی ستاد برگزار کننده پرداخت خواهد شد .

برای تیمهای کنتینال یا همان نیمه حرفه ای نصف ملبغ ترانسفر و برای تیمهای ملی دو هزار دلار پرداخت خواهد شد.

در بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان جوایز دلاری رقابتها به تیمها و نفرات برتر 50 هزار دلار بود ولی امسال برای تشویق بیشتر تیمها و حضور تیمهای حرفه ای جوایز دلاری بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجانشرقی را به 60 هزار دلار افزایش یافته است.

فردریک چان از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری برای نظارت بر بیست ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان معرفی شده که از 13 تا 18 می سال 2011 برابر با 23 تا 28 اردیبهشت سال 1390 میهمان تبریز و آذربایجان شرقی خواهد بود.

در تقویم تورهای برگزاری در سال 2011 در آسیا، 27 تور دوچرخه سواری بین المللی در رده های 2.1 و 2.2و 1.2 جای دارد که تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با 26 سال قدمت برگزاری مداوم و منظم در رده 2.2 قرار داد و این رده تور بالاترین رده در بین تورهای آماتوری دنیا است.

بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از 13 تا 18 می سال 2011 برابر با 23 تا 28 اردیبهشت سال 1390 برگزار خواهد شد.

حریفان نمایندگان تبریز در هفته شانزدهم لیگ یک مشخص شدند

برنامه هفته شانزدهم رقابت های لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور اعلام و به این ترتیب حریفان نمایندگان تبریز در این هفته مشخص شدند.

در این هفته از رقابت ها که با انجام 14 دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود تیم گسترش فولاد در تبریز از تیم نساجی مازندران پذیرایی می کند و ماشین سازی در تهران به مصاف شهرک صنعتی کاوه می رود.

بر این اساس دیدار تیم گسترش فولاد که در گروه ب رقابت های قرار دارد فردا و در زمین اختصاصی بنیان دیزل برگزار می شود.

گسترشی ها در دیدار رفت در قایم شهر مقابل این تیم به تساوی بدون گل دست یافته بودند و برای اینکه از کورش مدعیان گروه ب عقب نمانند باید سه امتیاز این بازی خانگی را کسب کنند.

این تیم هم اکنون با 24 امتیاز از 15 بازی در رده چهارم و نساجی با 21 امتیاز از این تعداد بازی در رده ششم قرار دارد.

اما تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که با سرمربیگری زوران اسمیلسکی به مراتب بهتر از گذشته شده و نتایج خوبی با این مربی مقدونیه ای گرفته در این هفته در تهران میهمان کاوه است.

این تیم تبریزی که با 16 امتیاز از 15 بازی در رده یازدهم گروه الف قرار دارد می تواند با کسب حداقل یک تساوی به روزهای آینده امیدوارتر باشد.

حریف این هفته ماشین سازی که در تبریز با نتیجه دو بر یک به برتری دست یافت نیز با 22 امتیاز از 15 بازی در رده سوم قرار گرفته امید زیادی برای برد در این بازی و قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی این گروه دارد.

در سایر بازی های هفته نیز تیم های سپیدرود رشت با صنعت ساری، پیام مخابرات فارس با برق شیراز، فولاد نظنز با شهرداری بندرعباس، سازمان همیاری اراک با پیام مشهد، شهرداری یاسوج با مقاومت شهید سپاسی شیراز، تربیت یزد با داماش گیلان، اتکا گلستان با نفت مسجد سلیمان، مس رفسنجان با گل گهر سیرجان، استقلال اهواز با فولاد یزد، آلومینیوم هرمزگان با مس سرچشمه، داماش دورود با ایرانجوان بوشهر و ابومسلم مشهد با شیرین فراز کرمانشاه به مصاف هم می روند.

تصویب پوستر رسمی سومین دوره تکواندو جام باشگاه های آسیا

پوستر رسمی توسط فدراسیون تکواندو کشور طراحی و نهایی شده است .

کشورهای کره جنوبی، اردن، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و امارات آمادگی خود را برای حضور در این رقابت ها اعلام کرده اند.

سه تیم داخلی دانشگاه آزاد قهرمان دوره قبل جام باشگاه های آسیا ، تیم جوانه و آذربایجان شرقی خواهد بود در این دوره شرکت خواهند کرد.

دای سون لی رییس کره ای اتحادیه فدراسیون های تکواندو آسیا به عنوان میهمان ویژه در این مسابقات و روز اول اسفند ماه سالجاری به عنوان روز ورود تکواندوکاران تعیین شده و در روزهای دوم و سوم در سالن ورزش صدرا با هم به رقابت خواهند پرداخت.