مایه کوبی دامهای شهرستان گناباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در گناباد، جعفر کامیاب پور صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سومین مایه کوبی دام های شهرستان گناباد در برابر بیماری تب برفکی همزمان با دیگر مناطق خراسان رضوی آغاز شد.

وی افزود: تب برفکی از بیماری های مسری دام است که ابتلا به این بیماری خسارات اقتصادی فراوانی را به دامداران وارد می کند.

وی ادامه داد: این بیماری با علائمی از قبیل بروز زخم و تاول در زبان و دهان و بین سم ها و زخم روی پستان های دام و آبریزش از دهان دام همراه است.

کامیاب پور با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح و ضرورت همکاری و مساعدت دامداران تصریح کرد: دام های سبک نیز در کانون های فعال تب برفکی علیه این بیماری مایه کوبی می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح بمدت 30 روز با همکاری بخش دولتی و خصوصی در این شهرستان اجرا می شود افزود: در قالب این طرح دام های سنگین تحت پوشش حداکثری واکسیناسیون قرار می گیرد.

کامیاب پور از همه دامداران شهرستان خواست مسائل بهداشتی و قرنطینه ای را در دامداری ها به بهترین شکل رعایت کرده و موارد مشکوک بیماری را به شبکه دامپزشکی گناباد اطلاع دهند.

