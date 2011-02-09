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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

مایه کوبی دامهای شهرستان گناباد آغاز شد

مایه کوبی دامهای شهرستان گناباد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رییس دامپزشکی گناباد گفت: دوره سوم مایه کوبی دامهای شهرستان گناباد در برابر بیماری تب برفکی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در گناباد، جعفر کامیاب پور صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سومین مایه کوبی دام های شهرستان گناباد در برابر بیماری تب برفکی همزمان با دیگر مناطق خراسان رضوی آغاز شد.

وی افزود: تب برفکی از بیماری های مسری دام است که ابتلا به این بیماری خسارات اقتصادی فراوانی را به دامداران وارد می کند.

وی ادامه داد: این بیماری با علائمی از قبیل بروز زخم و تاول در زبان و دهان و بین سم ها و زخم روی پستان های دام و آبریزش از دهان دام همراه است.

کامیاب پور با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح و ضرورت همکاری و مساعدت دامداران تصریح کرد: دام های سبک نیز در کانون های فعال تب برفکی علیه این بیماری مایه کوبی می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح بمدت 30 روز با همکاری بخش دولتی و خصوصی در این شهرستان اجرا می شود افزود: در قالب این طرح دام های سنگین تحت پوشش حداکثری واکسیناسیون قرار می گیرد.

کامیاب پور از همه دامداران شهرستان خواست مسائل بهداشتی و قرنطینه ای را در دامداری ها به بهترین شکل رعایت کرده و موارد مشکوک بیماری را به شبکه دامپزشکی گناباد اطلاع دهند.
 

کد مطلب 1249945

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