انتخابات عمومی تایلند ماه ژوئن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آبیسیت وجاجیوا" امروز چهارشنبه در بانکوک وعده داد که انتخابات عمومی در ماه ژوئن (اواسط خرداد ماه) برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اگر سه هدف اصلی ام محقق شود، مجلس نمایندگان را منحل کرده و انتخاباتی جدید در شش ماه نخست سال جاری برگزار می شود.

نخست وزیر تایلند اولین هدف اصلی خود را بهبود اوضاع اقتصادی خواند. وی همچنین موافقت مجلس نمایندگان را با پیش نویس منشور ایجاد تغییرات در کشور دومین هدف خود برشمرد.

آبیسیت وجاجیوا تاکید کرد: ایجاد ثبات در تایلند و پایان دادن به خشونت ها در جریان برگزاری انتخابات آتی عمومی سومین هدفم است.

آبیسیت وجاجیوا در حالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تایلند شده است که سرخ پوشان در ادامه بحران سیاسی در کشور اخیرا در بانکوک تظاهرات کردند. سرخپوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶، از قدرت سرنگون شد.

از سال ۲۰۰۶ به این سو تایلند درگیر بحران سیاسی است.