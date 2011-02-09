پیشنهاد انتقال گمرک کشور به شهر ساوه در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی پایانه شهرک حمل و

نقل شهرستان ساوه افزود: در این دیدار مقرر شد به لحاظ وجود ریل راه آهن، شکل گیری حمل و نقل ترکیبی، نزدیکی به فرودگاه امام (ره) و همچنین وجود جاده های اصلی و شاه راههای ارتباطی به کریدورهای شرق و غرب پس از انتقال گمرک های شهریار و گمرک کشور ، کل گمرک کشور پس از بررسیهای لازم به شهرستان ساوه منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان ساوه یک موقعیت استراتژیک دارد و دهلیز راه های شرق و غرب کشوراست، اضافه کرد: امیدواریم در آینده نزدیک گمرک شهریار و بخشی از ستاد گمرک کشور به ساوه منتقل شود و شاهد تحولی عظیم باشیم.

شعبانی فرد در بخش دیگری از سخنان خود بر تسریع عملیات اجرایی پایانه حمل و نقل شهرستان ساوه تاکید کرد و گفت: اجرای این پایانه باید هر چه سریعتر آغاز و تا پایان سال آینده به بهره برداری رسد.

وی ادامه داد: برای ایجاد این طرح، تمام زیرساختهایی که بنا به چارچوب قانون لازم است را فراهم می کنیم.

شعبانی فرد در ادامه ابراز امیدواری کرد با وجود عبور بزرگ ترین خط انتقال فشار گاز ، حضور صنایع بزرگ ، همچنین احداث 2 نیروگاه 500 مگاواتی در این منطقه که هسته مرکزی شمال و جنوب و شرق و غرب است فراهم گردد.

گفتنی است در این مراسم عملیات ساخت پایانه شهرک حمل ونقل شهرستان ساوه در 15 کیلومتری این شهر مقابل شهرک صنعتی کاوه با مساحت 50 هکتار آغاز شد.

برای دریافت زمین مبلغ 220 میلیون تومان پرداخت شده و عملیات اجرایی آن از هفته آینده آغاز و در صورت تزریق اعتبار این شهرک در سال آینده به بهره برداری می رسد.

همچنین کارخانه ارکید پلاست توسط بخش خصوصی که به مدت دو سال به طول انجامید با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان به بهره برداری رسید.