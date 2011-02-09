شعار ویژه راهپیمایی 22 بهمن حمایت از مردم مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر اصغر آب خضر در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران برنامه های راهپیمایی 22 بهمن را تشریح و گفت: دهه فجر همواره یادآور دوران دوران سرنوشت ساز ایام پیروزی انقلاب اسلامی و خاطرات پرافتخار ملتی است که امروزه پرچم توحید را در سراسر جهان برافراشته است و بزرگداشت این ایام الله از جمله بزرگداشت یوم الله بیست و دوم بهمن، در حقیقت فرصت مغتنمی است تا همه مردم ایران که صاحبان واقعی و عاشقان راستین انقلاب هستند، عشق و علاقه و محبت و ارادت خود نسبت به انقلاب اسلامی، این ودیعه الهی و موهبت خدایی هدیه داده شده به مردم ایران، در پیش چشم جهانیان به نظاره بگذارند.

وی افزود: بی شک ملت فهیم و با بصیرت ایران بیست و دوم بهمن سال 1389 را به برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی تبدیل خواهند کرد و همچنان که تا کنون نیز در عبور از گذرگاه ها و گردنه های سخت حوادث انقلاب به خود هیچ تردیدی راه نداده اند، امسال نیز پرشور و با صلات تر از سال های قبل با حضور انقلابی و پرشخور خود پاسخ کوبنده ای به دشمنان قسم خورده این مرز و بوم خواهند داد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ویژگی های 22 بهمن امسال گفت: بیست و دوم بهمن امسال شور و حال دیگری دارد. راهپیمایی مردمی 22 بهمن ماه امسال در حالی در بیش از 850 شهر و شهرستان و بیش از 4 هزار روستا برگزار می شود که مردم پس از سالها مجاهدت خستگی ناپذیر مشاهده می کنند که انعکاس صدای انقلاب آنها، در مناطق دیگری از دنیای اسلام به وضوح شنیده می شود. امروز خاورمیانه و دنیای اسلام به یمن حرکت مداوم و ایستادگی ملت ایران بیدار شده است.

وی افزود: حوادث امروز شمال آفریقا، کشور مصر، کشور تونس، برخی کشورهای دیگر، نشانگر بیداری اسلامی است که پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران بوجود آورده است.

آب خضر تاکید کرد: همانطور که می بینیم بین خیزش مردم مصر و تونس و انقلاب اسلامی شباهت های بسیاری وجود دارد. حرکت آنها هم از نماز جمعه و مساجد شروع شده و صبغه اسلامی دارد. شعارهای آنان نیز الله اکبر و شعار دینی است و قوی ترین جریان مبارز در آنجا نیز، جریان اسلامی است که امیدواریم با درایت مبارزین مصری این خیزش مردمی به سرانجام برسد و همچون 22 بهمن 1357، روز پیروزی مردم مصر هم نزدیک باشد.

وی به ویژگی دوم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و گفت: در 22 بهمن امسال به صورت ویژه ای از شهدای علم و تکنولوژی شهیدان علی محمدی و شهریاری تجلیل خواهد شد و مردم با در دست گرفتن تصاویر شهدای علم و دانش ایستادگی مردم ایران برای دستیابی به فناوری های نوین را به همه دنیا اثبات کرده و در پیش چشم آنان به نمایش در خواهند آورد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره ویژگی سوم 22 بهمن امسال گفت: امسال مردم مسلمان ایران در سراسر کشور برای نشان دادن پیوند ملت با ولایت و انقلاب در سایه قرآن کریم حرکت تاریخی خود را از زیر طاق نصرت های قرآنی که در مسیر های راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن ماه، تعبیه شده، آغاز خواهند کرد. به همین منظور 57 طاق نصرت قرآنی در مسیرهای راهپیمایی سراسر کشور نصب شده خواهد شد.

آب خضر تقارن مراسم 22 بهمن امسال با روز جمعه و نماز پرصلابت جمعه ویژگی دیگر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با ستاد محترم نماز جمعه، راهپیمایی های یوم الله 22 بهمن در اغلب شهرها به مصلی های نماز جمعه ختم می شود. در تهران نیز با پایان مراسم رسمی 22 بهمن در میدان آزادی، نماز پرشور و صلابت جمعه در محل دانشگاه تهران که در مسیر راهپیمایی دهه فجر است، با شکوه تر از همیشه برگزار خواهد شد. خطیب نماز جمعه روز 22 بهمن ماه حجت الاسلام کاظم صدیقی خواهد بود که دقایقی پس از اتمام سخنرانی رئیس جمهور در میدان آزادی، خطبه های نماز جمعه تهران را در دانشگاه تهران آغاز خواهد کرد. انشاءالله ما در نماز جمعه روز 22 بهمن ماه شاهد حضور میلیونی راهپیمایان عزیز در نماز عبادی - سیاسی جمعه خواهیم بود.

وی در ادامه برنامه مراسم یوم الله 22 بهمن در تهران را اعلام و گفت:راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تهران، امسال با توجه به نقش محوری مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی راس ساعت 9 صبح از 10 مسجد محوری به سمت میدان بزرگ آزادی برگزار خواهد شد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: مراسم رسمی یوم الله بیست و دوم بهمن ماه در میدان آزادی راس ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یکی از قاریان ممتاز بین المللی با حضور مردم آگاه و همیشه در صحنه، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، رهبران و نمایندگان اقلیت های دینی، سفیران و وابستگان نظام مقیم ایران آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها امسال بیش از 200 میهمان خارجی از کشورهای مختلف در مراسم 22 بهمن حضور خواهند داشت که در میان آنها گروهی از کاروان کشتی مرمره (آزادی) که به دلیل شکست حضر غزه مورد حمله رژیم سفاک صهیونیستی قرار گرفتند وجود دارد.

آب خضر همچنین برخی از برنامه های متنوع در نظر گرفته شده برای مراسم رسمی 22 بهمن ماه در میدان ازادی را سقوط آزاد چتربازان نیروهای مسلح و انجام عملیات نمایش هوایی ، اجرای سرود 22 هزار نفری دانش آموزان در تهران که این مراسم در سراسر کشور به استعداد 1357 نفری برگزار می شود ، گلباران مسیرهای راهپیمایی و محل برگزاری مراسم توسط بالگردها ، حمل طولانی ترین پرچم جمهوری اسلامی از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی ، قرائت قطعنامه سراسری راهپیمایان و سخنرانی ریاست جمهوری اسلامی ایران دکتر احمدی نژاد اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: تا کنون بیش از 580 خبرنگار داخلی و 420 خبرنگار خارجی برای ثبت حماسه تاریخی راهپیمایی 22 بهمن ماه اعلام آمادگی کرده اند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره محدودیت های ترافیکی این روز نیز گفت: از ساعت 12 نیمه شب پنجشنبه شب در میدان آزادی آغاز و از ساعت 6 صبح روز 22 بهمن ماه این محدودیت ها در مسیرهای راهپیمایی هم اعمال می شود که بخشی از این محدودیت ها تا پایان نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی از برپایی بیش از 18 هزار غرفه ها و ایستگاه های فرهنگی در مسیرهای راهپیمایی سراسر کشور خبر داد و گفت:. در تهران بیش از 500 غرفه در مسیر راهپیمایی 22 بهمن تدارک دیده شده است

آب خضر تصریح کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده با بیمه مرکزی و بیمه ایران، تمامی راهپیمایان 22 بهمن که در مسیرهای اصلی و فرعی راهپیمایی حضور دارند بیمه حوادث هستند.

وی از سرویس دهی رایگان اتوبوس و مترو برای راهپیمایی 22 بهمن که از ساعت 6 صبح از میادین اصلی شهر تهران به سمت مسیرهای راهپیمایی خبر داد و همچنین گفت: از جلوه های ویژه راهپیمایی امسال در ماه شادی و سرور، ماه ربیع الاول حضور پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر شهدا در دستان راهپیمایان است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیشترین شعارهای مردم ایران اسلامی در این یوم الله بیست و دوم بهمن تاکید بر ارزش های الهی و حمایت از خواسته های به حق ملت های مسلمان عنوان کرد و گفت: در قطعنامه امسال علاوه بر مرور دستاوردهای انقلاب اسلامی نسبت به خیزش بیداری اسلامی در مصر و تونس و سایر کشورها تاکید ویژه ای خواهد شد.