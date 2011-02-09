سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان مرکزی حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در مراسم شبکه گاز شرکت صنعتی مامونیه از راه اندازی پست 400 مگاواتی برق در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این پست در زرندیه و مامونیه توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گاز با یارانه در اختیار صنعتگران قرار می گیرد، اظهارداشت: هیچکدام ازصنعت گران شهرک های زاویه، پرندک و زرندیه نیز از لحاظ تامین برق مشکلی ندارد.

شعبانی فرد با اشاره شبکه گاز شرکت صنعتی مامونیه با اعتبار 10 هزار میلیون ریال راه اندازی شده است، افزود: برای بهره برداری و ایستگاه گاز این شبکه با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال، توسط شرکت شهرک صنعتی استان مرکزی تهیه شده است.

وی خاطر نشان کرد: با احداث این پست هم برق منطقه تقویت خواهد شد هم در شهرکهای صنعتی مامونیه، زرندیه و پرندک هیچ مشکلی برای برق نخواهیم داشت.

دیدار با خانواده معظم شهدا و بازدید از کارخانه ارکید پلاستیک اصحابی نیز از دیگر برنامه های استاندار در سفر به شهرستان زرندیه بود.



