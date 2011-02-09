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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

احمدی نژاد در جمع خبرنگاران:

ملت ایران به دنبال اصلاح جهان است

ملت ایران به دنبال اصلاح جهان است

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک ایام دهه فجر، گفت: 30 سال قبل آنچه مردم در روز 22 بهمن می خواستند رهایی از یوغ استبداد و ستم بود اما امروز ملت ایران به دنبال فتح آسمانها و اصلاح جهان است.

 به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه آغاز بهره برداری سد ماملو در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امروز ملت ایران به دنبال فتح آسمانها و اصلاح جهان است، افزود: برداشت و افق نگاه مردم 22 بهمن هر سال نسبت به سال قبل متعالی تر و بلند تر شده است.

احمدی نژاد ادامه داد: معنای این تحولات آن است که حرکت ملت ایران در 32 سال گذشته حرکت متعالی و رو به رشد بوده و هر سال که می گذرد شکوفاتر و اثربخش تر می شود.

وی تصریح کرد: هر 22 بهمن یک آغاز جدید بوده و دوره جدید را پایه گذاشته است و حرکت و نگاهی جدید به ملت ایران داده است و در طول 32 سال گذشته شاهد بوده ایم که هر سال 22 بهمن یک طعم ، مفهوم و مزه جدید و خاص خود را داشته است.

 
احمدی نژاد ، 22 بهمن را اتفاقی عظیم و تاریخ ساز توصیف و تصریح کرد: 22 بهمن متعلق به همه ملت ها و انسانها و همه کسانی است که دلهای پاک داشته،‌عدالت خواه ، آزادی خواه و خداخواه هستند.
 
وی 22 بهمن را متعلق به همه توده های مردم دانسته و اظهار داشت: 22 بهمن را ملت ایران آفرید و ملت ایران صاحب آن است.
 
رئیس جمهور با تبریک 22 بهمن امسال به ملت ایران و همه بشریت تاکید کرد: اطمینان دارم ملت ایران آنچه را که خود خلق کرده ، پرورش داده و به امروزش رسانده امسال هم ماموریتش را در قبال آن به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد.
 
کد مطلب 1249952

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