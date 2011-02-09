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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

17 پروژه تعاون روستایی در خراسان جنوبی افتتاح شد

17 پروژه تعاون روستایی در خراسان جنوبی افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر 17 پروژه تعاون روستایی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: این پروژه ها در سطح 100 تشکل تابعه این تعاون افتتاح شد.

رمضان طاهری تشکل‌های تابعه را شامل شرکت‌های تعاونی روستایی زنان و کشاورزی و همچنین اتحادیه‌های وابسته برشمرد و گفت: 24 تشکل برنامه‌ های ویژه‌ای در این زمینه تدارک دیده‌ اند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ارائه خدمات و حسن انجام وظایف در تشکیلات اداری و از همه مهم تر تکریم ارباب رجوع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از اهداف این نهاد است.

طاهری با اشاره به عظمت انقلاب اسلامی ایران و نقش معمار کبیر انقلاب ادامه داد: امروز که وارد سی ‌و دومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی می ‌شویم ثمره آن بیداری امت مسلمان عرب و درهم شکستن کاخ و بنیاد فراعنه مصر و دیگر دژخیمان شکم‌پرور عربی است که این نشأت گرفته از انقلاب ما است.

وی تصریح کرد: امروز وظیفه ما اطاعت از مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان در همه زمینه ‌ها به ویژه حفاظت و صیانت دستاوردهای انقلاب است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه امام خمینی در سکانداری این انقلاب شکوهمند که حاصل خون هزاران شهید است هستند.

کد مطلب 1249954

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