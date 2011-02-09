17 پروژه تعاون روستایی در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: این پروژه ها در سطح 100 تشکل تابعه این تعاون افتتاح شد.

رمضان طاهری تشکل‌های تابعه را شامل شرکت‌های تعاونی روستایی زنان و کشاورزی و همچنین اتحادیه‌های وابسته برشمرد و گفت: 24 تشکل برنامه‌ های ویژه‌ای در این زمینه تدارک دیده‌ اند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ارائه خدمات و حسن انجام وظایف در تشکیلات اداری و از همه مهم تر تکریم ارباب رجوع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از اهداف این نهاد است.

طاهری با اشاره به عظمت انقلاب اسلامی ایران و نقش معمار کبیر انقلاب ادامه داد: امروز که وارد سی ‌و دومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی می ‌شویم ثمره آن بیداری امت مسلمان عرب و درهم شکستن کاخ و بنیاد فراعنه مصر و دیگر دژخیمان شکم‌پرور عربی است که این نشأت گرفته از انقلاب ما است.

وی تصریح کرد: امروز وظیفه ما اطاعت از مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان در همه زمینه ‌ها به ویژه حفاظت و صیانت دستاوردهای انقلاب است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه امام خمینی در سکانداری این انقلاب شکوهمند که حاصل خون هزاران شهید است هستند.