حمایت خانواده پشتوانه موفقیت کارکنان پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرتیپ مسعود خرم نیا رئیس پلیس آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ بهداشت روان و خانواده در جمع خانوادگی کارکنان انتظامی استان گفت : کارکنان به عنوان اصلی ترین منابع سازمان مسئولیت خطیر برقراری نظم و امنیت را برعهده دارند و حرکت در جهت تحقق این مسئولیت در سایه حمایت های خانواده میسر است.

وی توجه امور رفاهی خانواده ها را از اولویت های کاری نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: توجه به خانواده ها و امور رفاهی آنان در دستور کار قرار گرفته است چون اگر همکاری و حمایت خانواده نباشد کارکنان در انجام ماموریت هایشان موفق نخواهند بود.

سردار خرم نیا آموزش خانواده ها ی کارکنان در زمینه های مختلف انتظامی را امری مهم دانست و افزود: برای جلوگیری از آسیب پذیری خانواده ها به سبب ماهیت شغلی سرپرستانشان و ارتباط و خطر پذیری خانواده در قبال شغل انتظامی دوره های آموزشی خاصی طراحی و در آینده اجرا خواهد شد ولازم است افراد خانواده های انتظامی به مهارتهای خاصی مجهز شوند.

رئیس پلیس استان در ادامه توجه مستمر کارکنان به خانواده و مراقبت ورسیدگی به امور خانوادگی را از امری مهم دانست و گفت: کارکنان پلیس نیز علی رغم کار و مشغله زیاد نباید از خانواده خود غافل بمانند چون غفلت از امور خانواده به خصوصی جوانان و نوجوانان میتواند صدمات جبران ناپذیر بدنبال داشته باشد .

فرمانده انتظامی استان همچنبن با تاکید مجدد بر اهمیت حمایت های خانواده های کارکنان انتظامی تصریح کرد: کارکنان انتظامی به سبب ماهیت شغلشان با خطرات مستمر و جدی روبرو هستند و اگر توان روحی و جسمی آنان افزایش نیابد آسیب خواهند دید و این خطر متوجه خانواده ها نیز خواهد شد.