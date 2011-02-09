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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

آزادی خبر داد:

40درصد از عشایر گچساران سرپناه خود را از دست داده اند

40درصد از عشایر گچساران سرپناه خود را از دست داده اند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس امور عشایر گچساران گفت: در پی بارندگیهای اخیر 40 درصد از عشایر شهرستان گچساران سرپناه خود را از دست داده اند.

بهمن آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بارندگیهای اخیر همچنین موجب تلف شدن 440 راس دام عشایر و خسارت به پمپاژهای آب باغها و مزارع شد.

وی بیان کرد: 90 درصد جاده های عشایری بر اثر وقوع سیلاب بسته شده اند و این مسئله خدمات رسانی به خانوارهای عشایری را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس امور عشایر گچساران اظهار داشت: شهرستان گچساران بیش از 800 کیلومتر راه عشایری دارد که بیشتر آن خاکی است.

وی میزان حسارت وارده به عشایر این شهرستان را بالغ بر شش میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:هم اکنون عشایر گچساران نیاز به پوشاک، چادر، کمکهای بهداشتی و ... دارند.

آزادی بیان داشت: نزدیک به دو هزار خانوار عشایر قشقایی و بویراحمدی با جمعیتی بالغ بر 12 هزار نفر به مدت هفت ماه از سال، قشلاق را در شهرستان گچساران سپری می‌کنند.

کد مطلب 1249956

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