40درصد از عشایر گچساران سرپناه خود را از دست داده اند

بهمن آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بارندگیهای اخیر همچنین موجب تلف شدن 440 راس دام عشایر و خسارت به پمپاژهای آب باغها و مزارع شد.

وی بیان کرد: 90 درصد جاده های عشایری بر اثر وقوع سیلاب بسته شده اند و این مسئله خدمات رسانی به خانوارهای عشایری را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس امور عشایر گچساران اظهار داشت: شهرستان گچساران بیش از 800 کیلومتر راه عشایری دارد که بیشتر آن خاکی است.

وی میزان حسارت وارده به عشایر این شهرستان را بالغ بر شش میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:هم اکنون عشایر گچساران نیاز به پوشاک، چادر، کمکهای بهداشتی و ... دارند.

آزادی بیان داشت: نزدیک به دو هزار خانوار عشایر قشقایی و بویراحمدی با جمعیتی بالغ بر 12 هزار نفر به مدت هفت ماه از سال، قشلاق را در شهرستان گچساران سپری می‌کنند.