به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از 10 عنوان کتاب نشر شاهد ، امروز چهارشنبه با حضور سردار محسن انصاری قائم مقام‌ بنیاد شهید و امور ایثاگران، مجتبی رحماندوست مشاور احمدی‌نژاد در امور ایثارگران و محمد علی فقیه مدیرکل انتشارات شاهد برگزار شد.

رحماندوست در این مراسم گفت: متاسفانه رمان و داستان‌نویسی در ایران برپایه نظریه‌های غربی است و هرکس در این خط‌کشی قرار نمی‌گیرد از نظر برخی‌ها نویسنده نیست.

وی افزود: رمان کلاسیک در ایران سابقه‌ای 100 ساله دارد و طی همه این سالها الگوهای غربی محور تایید یا رد رمان های داخلی شده است که این مسئله اصلا درست و قابل قبول نیست.

این مقام مسئول اظهارکرد: انتقال اندیشه مهمترین وعمده‌ترین هدف رمان‌نویسی است و داستان و رمان به دلیل جاذبه، نشاط و گیرایی برای انتقال اندیشه انتخاب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عناصر مختلفی از جمله دیالوگ، زاویه دید، صحنه‌ و شخصیت‌پردازی و استناد در رمان‌نویسی غربی مورد توجه است، بیان کرد: این الگوپذیری سبب شده ادبیات ایرانی ناخواسته یا خواسته در جبهه جنگ نرم قرار گیرد.

رحماندوست ادامه داد: تمام دنیا تشنه ویژگی‌های عدالتی و انسانی انقلاب اسلامی و دفاع‌ مقدس هستند و ما باید با ادبیات فاخر خودمان این تشنگی را بر طرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه می‌توانیم تمام الگوهای غربی به جز غیرمستند بودن آن را بپذیریم اضافه کرد: هم‌اکنون نوقلمان ایرانی به دلیل توجه خاص به نظریه‌های غرب محدوده شده‌اند و این ایراد اصلی این طرح است.

این مقام مسئول گفت: حدود 5 سال گذشته پس از مطالعه و بررسی 100 نقد کتاب دفاع‌ مقدس، مقاله‌ای با عنوان "نقد 100 نقد " تالیف کردم و در پایان آن به این نتیجه رسیدم که مقایسه دقیق این‌گونه آثار با معیارهای رمان غربی، کاری نادرست است.

وی افزود: البته این نظریه به این معنی نیست که با نگارش کتاب‌هایی خارج از مبانی نظری موافق هستم و از آثار غیر فاخر طرفداری کنم،‌ تنها موافق با این مسئله نیستم که حتما داستان و رمان ایرانی باید غیر مستند باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رمان‌های ایرانی به خصوص درباره دفاع مقدس و انقلاب اسلامی باید گرته‌برداری از شخصیت‌های واقعی باشد نه اینکه مخلوق ذهن نویسنده زیرا این ژانر غیر مستند بودن را نمی‌پذیرد.

وی ادامه داد: در کنار مستند بودن شخصیت‌ها جاذبه و تعلیق در کتاب‌های رمان و حتی مستند انقلاب و دفاع‌ مقدس بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.