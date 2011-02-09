به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از 10 عنوان کتاب نشر شاهد ، امروز چهارشنبه با حضور سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثاگران، مجتبی رحماندوست مشاور احمدینژاد در امور ایثارگران و محمد علی فقیه مدیرکل انتشارات شاهد برگزار شد.
رحماندوست در این مراسم گفت: متاسفانه رمان و داستاننویسی در ایران برپایه نظریههای غربی است و هرکس در این خطکشی قرار نمیگیرد از نظر برخیها نویسنده نیست.
وی افزود: رمان کلاسیک در ایران سابقهای 100 ساله دارد و طی همه این سالها الگوهای غربی محور تایید یا رد رمان های داخلی شده است که این مسئله اصلا درست و قابل قبول نیست.
این مقام مسئول اظهارکرد: انتقال اندیشه مهمترین وعمدهترین هدف رماننویسی است و داستان و رمان به دلیل جاذبه، نشاط و گیرایی برای انتقال اندیشه انتخاب میشود.
وی با اشاره به اینکه عناصر مختلفی از جمله دیالوگ، زاویه دید، صحنه و شخصیتپردازی و استناد در رماننویسی غربی مورد توجه است، بیان کرد: این الگوپذیری سبب شده ادبیات ایرانی ناخواسته یا خواسته در جبهه جنگ نرم قرار گیرد.
رحماندوست ادامه داد: تمام دنیا تشنه ویژگیهای عدالتی و انسانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند و ما باید با ادبیات فاخر خودمان این تشنگی را بر طرف کنیم.
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