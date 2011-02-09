برگزاری خود جوش مراسم سالگرد پیروزی انقلاب از سوی ایرانیان خارج کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ایرانیان خارج کشور با عشق و علاقه ویژه به آرمان های امام راحل و رهبری نظام، جشن های بزرگداشت سی و دومین سالگرد انقلاب را در کشورهای مختلف جهان برگزار می کنند.

محمد شریف ملک زاده دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که در حرم مطهر حضرت امام (ره) سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: گزارش ها، ایمیل ها و پیامک ها و پیام هایی که برای ما ارسال می شود، نشان می دهد بسیاری از دانشجویان ایرانی خارج کشور در دانشگاه های محل تحصیل خود، مراسم گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی را به صورت تجمع هایی کوچک و بزرگ در دانشگاه های محل تحصیل خود برگزار می کنند. آنها با این کار یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را گرامی می دارند.



به گفته وی، این اقدام دانشجویان ایرانی برای بسیاری از خارجی ها جالب است. از این جهت که پس از گذشت سی و دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین مراسمی توسط ایرانیان آزاداندیش بویژه دانشجویان برگزار می شود.

ملک زاده افزود: گزارش هایی که رسیده نشان می دهد در 20 تا 25 دانشگاه اروپایی و همچنین برخی داشنگاه های کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و تاجیکستان، مراسم خودجوش گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران برگزار می شود.



دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: در دهه مبارک فجر باید با آرمان های امام عزیز و رهبر معظم انقلاب بیعت مجدد کنیم تا در خدمت رسانی به مردم، بیش از پیش بکوشیم. ایجاد و رعایت زمینه برای خدمت رسانی بیشتر و افزایش رضایتمندی بیشتر، توصیه همیشگی امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه ای به مسوولان دولتی بوده است. از این روی، خدمتگزاران مردم در دستگاه های مختلف اداری باید بکوشند تا عدالت بیشتر را در جامعه فراهم کنند.



وی افزود: وقتی با حضور در حرم نورانی حضرت مام با آرمان های بلند ایشان بیعت می کنیم یعنی رضایت حضرت حق و رضایت مردم را مورد توجه قرار خواهیم داد. خدمت گزاری مطلوب به مردم، انشاالله رضایت خالق متعال را نیز به همراه خواهد داشت.



این مقام مسوول در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در خصوص نگاه حضرت امام به ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از نکات مهم در آرمان های حضرت امام، حفظ هویت ایرانی-اسلامی ماست که یکی از نیاز های مهم جامعه امروزی ماست. ایرانی در هر جای جهان که باشد، باید ایرانی بودن و اسلامیت خود را حفظ کند. دغدغه حضرت امام و مقام معظم رهبری، حفظ هویت فرهنگی اسلامی و ایرانی است. این هدف باید یکی از برنامه های اساسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و تمام کارگروه های فرهنگی، رسانه ای و هنری در داخل کشور باشد. باید نگاه حضرت امام مبنی بر حفظ هویت ایرانی و اسلامی تمام ایرانیان خارج از کشور را مد نظر قرار داده و در جهت حفظ آن بکوشیم.



ویادامه داد: ایرانی ها باید به این افتخار کنند که در کشوری اسلامی به نام ایران زندگی می کنند یا اگر از آن دور هستند؛ ولی دست کم به چنین سرزمین مقدسی تعلق دارند. فضای با طراوتی که با بازگشت حضرت امام و انقلاب اسلامی در کشور ایجاد شد، افتخاری برای همه ایرانیان است.



ملک زاده در خصوص برنامه های ویژه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای دهه فجر گفت: یکی از مباحث مهمی که در این زمینه در دستور کار ما قرار داشت، برگزاری همایش «نقش رسانه های دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور» بود. این همایش با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه شد و روز یکشنبه هفته جاری با حضور بیش از هزار و پانصد نفر از مدیران مسوول نشریات دانشجویی برگزار شد. در این نشست تخصصی، شبکه مجازی و ویرچوال نشریات دانشجویی را راه اندازی کردیم تا به کمک این شبکه، امکان توسعه تعامل بین دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور فراهم شود. با این کار، دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران اطلاع کسب کنند. این قدم مبارکی است که در دهه فجر برداشته شد و بدون آن که گرفتار آفت شعارزدگی باشد، موفقیت های نظام را در عرصه بین المللی نمایان تر می کند.



به گفته ملک زاده، همچنین همایش «نقش فناوری های نوین در ارتقای سلامت زندگی انسان، فرصت ها و چالش ها» به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود. در این همایش که 30 بهمن و 1 اسفند در جزیره کیش برگزار می شود، بسیاری از دانشمندان، متخصصان، نخبگان و الیت های هایتک و فناوری های نوین و انرژی های نو حضور می یابند که همگی در دانشگاه های معتبر دنیا مشغول فعالیت های تحقیقی، پژوهشی و تدریس هستند. این افراد را برای حضور در این همایش به ایران دعوت کرده ایم تا به تبادل نظر و رایزنی علمی با همتایان خود در داخل کشور بپردازند.



دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور همچنین گفت: بسته هایی فرهنگی از خاطرات انقلاب و 32 سال موفقیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده و به کشورهای مختلف دنیا ارسال کردیم تا در اختیار ایرانیان خارج کشور قرار گیرد. این بسته ها می تواند بخشی از دستاورهای انقلاب را به این عزیزان معرفی کند.



وی در ادامه به ابعاد جهانی دیدگاه های بنیان گزار انقلاب اشاره کرد و افزود: اندیشه امام یک اندیشه جهانی است. بنابراین لطف و برکت حضرت حق را داریم در اندیشه های آن حضرت می بینیم. انقلاب هایی که اخیرا در کشورهای مختلف از جمله مصر شروع شده است و در کشورهای دیگر نیز شروع می شود، همان اندیشه ای است که حضرت امام مطرح کردند و رهنمودهای مقام معظم رهبری بر آن استوار است. به لطف خداوند جنبش های رهایی بخش در کشورهای همسایه و سایر کشورهای اسلامی مشاهده می شود. اندیشه های ناب معمار انقلاب اسلامی، در مسایل اخیر منطقه و جهان خود را به خوبی نشان می دهد.



وی ادامه داد: تاثیر دیدگاه های امام راحل نه فقط در بین ایرانیان خارج کشور، بلکه در میان همه جهانیان رصد می کنیم. چرا که این اندیشه متعلق به یک نقطه، یک محله یا یک کشور نیست بلکه جهانی و فراملی است.



دکتر ملک زاده در پایان گفت: به لطف حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر، اندیشه های حضرت امام(قدس سره الشریف) ، الان در بسیاری از مناطق دنیا منشا ارتقای زندگی بشریت است. این اندیشه ها همچنین به یک الگو برای مدیریت جهانی تبدیل شده است. بحث هایی همچون عدالت و مدیریت جهانی، از جمله بحث های مهمی است که در راستای خدمت رسانی به اندیشه و فکر مردم تمام دنیا، مورد توجه حضرت امام بود. این اندیشه ها، جریان ها و جنبش های عدالتخواهی را در تمام دنیا برقرار کرد. این موج جدید آزادیخواهی در منطقه، نشات گرفته از همان اندیشه های پاک و زلالی بود که داریم تاثیر های آن را به عینه می بینیم.