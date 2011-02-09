مطالعه بیش از 50 درصد داوطلبین از جنس کنکور نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد مومنی صبح امروز چهارشنبه، در جمع داوطلبین کنکور 90 در شهرستان گناباد اظهارداشت: معمولا بیماری های رفتاری که در بین داوطلبین شایع می شود در بین کسانی رخ می دهد که نمی دانند چه بخوانند، چگونه بخوانند و کی بخوانند.

وی افزود: کمتر از دو درصد از داوطلبین از اوایل تابستان با برنامه شروع به مطالعه کرده اند اما بیش از پنجاه درصد داوطلبین کسانی هستند که از جنس کنکور مطالعه نمی کنند.

وی ادامه داد: برای آماده شدن و مقابله خوب با کنکور، باید مهارت هایی را در خود پرورش داد و این زمانی ایجاد می شود که از جنس کنکور، مطالعه کنیم.

مومنی تصریح کرد: امروز کنکور فقط برای رشته های تاپ دانشگاهی وجود دارد و پذیرش های بالا و متنوع دانشگاه هایی مثل پیام نور، باعث بر هم خوردن میزان تعادل بین عرضه و تقاضا در این بخش و بیشتر شدن مدرک داران بیکار شده است.

رئیس گروه آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به مهارتهای لازم برای کنکور تصریح کرد: یکی از مهمترین مهارت ها برای کنکور سرعت عمل در پاسخ گویی است، که بسیاری از داوطلبان را با مشکل رو به رو کرده و بسیاری هستند که با وجود استعداد و هوش بالا و تنها بخاطر نداشتن این مهارت، در کنکور موفق نمی شوند.

وی با بیان اینکه مطالعه کنکور چند مرحله ی کلی دارد، افزود: پیش خوانی و برنامه ریزی که به گونه ای مهمترین مرحله به شمار می رود، خواندن، تفکر یا سازماندهی اطلاعات، حفظ کردن و مرور نیز از دیگر مراحل مطالعه ی از جنس کنکور می باشند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناباد نیز در این مراسم گفت: جامعه امروز و آنچه در دست دانش آموزان و نخبگان است قطعا از برکت خون مطهر شهداست و ما باید در مسیری که انتخاب نموده‌ایم با همت و تلاش وافر خود و همکاری یکدیگر امید دشمنان اسلام را نقش بر آب نماییم.

احمد خاکستانی افزود: همانطور که نخبگان علمی ما به حول و قوه الهی در سطح بین المللی و المپیادهای علمی خوب درخشیده‌اند امیدواریم در آینده شاهد موفقیت خوب دانش آموزان باشیم.